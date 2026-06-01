Hüsnü Kerem Şen Tahliye Edildi

ŞARKICI Mustafa Sandal'ın eski bacanağı olarak bilinen Hüsnü Kerem Şen, 'Kasten öldürme', 'Basit yaralama', 'Ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma', 'Mala zarar verme' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliye edildi. İzmir Çeşme'de 2023'te eğlence mekanındaki silahlı saldırıda güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın'ın hayatını kaybetmesi sonrası tutuklanan Şen hakkında mahkeme, elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi. Diğer yandan olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hüsnü Kerem Şen'in adı 2023 yılında İzmir Çeşme'de bir eğlence mekanında yaşanan silahı saldırı sonrası gündeme geldi. Eğlence mekanına alınmadıkları öne sürülen bir grupla güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sırasında, güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybetti; çok sayıda kişi de yaralandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şen'in yurt dışına gittiği belirlendi. Şen hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Şen, Türkiye'ye getirildikten sonra İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme', 'Basit yaralama', 'Ruhsatsız silah taşıma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından yargılandığı davada tutuklandı. Mahkeme, uzun tutukluluk süresi ve suç vasfının değişme ihtimali gerekçeleriyle Şen'in tahliyesine karar verdi. Şen hakkında mahkeme elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararına hükmetti.

YARGILANDIĞI İKİNCİ DOSYADA DA TAHLİYE EDİLDİ

Şen'in adı Abdullah Taşkın ve ailesine yönelik tehdit, yağma ve alıkoyma suçlamalarıyla ilgili de gündeme geldi. İddiaya göre Şen, Taşkın çiftini milyonlarca liralık para nedeniyle baskı altına aldı. Şen hakkında tehdit ve alıkoyma ve darp iddiaları bulunan soruşturma dosyasına rezidansta darp anlarına ait kamera görüntülerinin de girdiği belirtildi. Savcılık 'Nitelikli yağma', 'Suç örgütüne üyelik' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla dava açtı. Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanan Şen, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutukluluk süresi ve ölçülülük ilkesini dikkate alarak Şen'in tahliyesine karar verdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan İzmir Çeşme'de 2023 yılında işlenen cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde iki grup arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü anlar görülüyor. Görüntülerde Hüsnü Kerem Şen'in elinde silah olduğu anlar da yer alıyor.

İDDİANAMEDEN

Hüsnü Kerem Şen, İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme', 'Basit yaralama', 'Ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma' ile 'Mala zarar verme' suçlamalarıyla yargılanıyor. Mahkemenin ara kararında Şen hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit iddiasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmanın bulunduğu da öğrenildi.