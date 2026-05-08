Husumet Yüzünden Yangın: Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husumet Yüzünden Yangın: Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet

08.05.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde evini yakan Gülşen Ö. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Kırklareli'nde aralarında husumet bulunan 73 yaşındaki Mehmet Erol'un evini yakıp ölümüne neden olduğu iddia edilen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın ardından tutuklanan Gülşen Ö. hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Kabul edilen iddianamede, Akalar Mahallesi Türkoğlu Sokak'ta 8 Mart 2026'da çıkan yangına yönelik soruşturma başlatıldığı, incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde zanlının kağıt ve karton parçalarıyla bölgede dolaştığının tespit edildiği belirtildi.

Gülşen Ö'nün ifadesinde, husumetlisinin evinin bahçesine çatıya tırmanıp ulaştığını söylediği aktarılan iddianamede, sanığın burada ayçiçeği yağını döktüğünü, kağıt ve karton parçalarını tutuşturmasıyla yangını çıkardığını itiraf ettiği vurgulandı.

İddianamede, evin çatısını aşarak olay yerinden kaçtığını kabul eden sanığın, çıkardığı yangını kendi evinden izlediğini ifade ettiği kaydedilerek, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Olay

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Akalar Mahallesi'nde 8 Mart 2026'da çıkan yangında Mehmet Erol'un yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış, yangından kısa süre önce Gülşen Ö'nün elinde kağıt ve karton parçalarıyla bölgede dolaştığı belirlenmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumet Yüzünden Yangın: Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi

17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:35:53. #7.13#
SON DAKİKA: Husumet Yüzünden Yangın: Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.