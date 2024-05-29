Husumetlisini Silahla Yaralayan Şüpheli Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika
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Husumetlisini Silahla Yaralayan Şüpheli Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Husumetlisini Silahla Yaralayan Şüpheli Güvenlik Kamerasına Yakalandı

FATİH'te yaşanan olayda, bir kişi husumetlisini konuşmak için yanına çağırdıktan sonra onu silahla vurarak yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

29.05.2024 19:04
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FATİH'te konuşmak için husumetlisini yanına çağıran şüpheli, bir süre konuştuğu adamı silahla vurarak yaraladı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, pazartesi günü öğle saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi, Hissedar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa gelen bir kişi husumetlisini konuşmak üzere yanına çağırdı. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Üzerinde bulunan silahı çıkaran şüpheli husumetlisini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre konuşan iki kişinin boğuşmaya başladığı, bir vatandaşın ikiliyi ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

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