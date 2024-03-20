Hüyük ilçesinde Toprak Dostu Nohut projesi kapsamında 3 bin kilogram nohut dağıtıldı - Son Dakika
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Hüyük ilçesinde Toprak Dostu Nohut projesi kapsamında 3 bin kilogram nohut dağıtıldı

Hüyük ilçesinde Toprak Dostu Nohut projesi kapsamında 3 bin kilogram nohut dağıtıldı

Hüyük ilçesinde gerçekleştirilen Toprak Dostu Nohut projesi kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 bin kilogram nohut dağıtımı yapıldı. Dağıtım törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı, Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef ve çiftçiler katıldı.

20.03.2024 15:27
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Hüyük ilçesinde "Toprak Dostu Nohut" projesi kapsamında 3 bin kilogram nohut dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım törenine, çiftçilere nohut verildi.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı, Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hüyük ilçesinde Toprak Dostu Nohut projesi kapsamında 3 bin kilogram nohut dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüyük ilçesinde Toprak Dostu Nohut projesi kapsamında 3 bin kilogram nohut dağıtıldı - Son Dakika
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