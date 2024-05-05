Hüyük\'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

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Konya'nın Hüyük ilçesinde baharın habercisi Hıdırellez, düzenlenen şenlikle kutlandı.

Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'nde her sene geleneksel olarak kutlanan Hıdırellez şenlikleri, bu yıl da Beyşehir Gölü kenarındaki Çamlık mevkiindeki koruluk alanda düzenlendi.

Hüyük ve çevre mahallelerden gelen çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği şenlikte sanatçı Aleyna Dalveren de bir konser verdi.

Dalveren'in seslendirdiği şarkılara dinleyenler de alkışlarıyla eşlik etti.

Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer, konserin ardından sanatçı Dalveren'e çiçek takdim ederek şenliğe katılımı için teşekkür etti.

Başkan Sefer etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıreli Mahallesi'nin Hüyük'ün incisi olan bir yerleşim merkezi olduğunu belirterek, belediye olarak bu tür etkinliklere destek vermeye, katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Hüyük Kıreli Hıdırellez Şenlikleri'ne Hüyük Kaymakamı Nur Yalçınkaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Uğur Yıldırım, İlçe Belediye Başkanı Sadık Sefer, Kıreli Mahallesi Muhtarı Mustafa Mermer, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle sakinleri ile çok sayıda davetli katıldı.