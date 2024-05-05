Hüyük'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hüyük'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Hüyük\'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'nde her yıl düzenlenen geleneksel Hıdırellez şenlikleri, Beyşehir Gölü kenarındaki Çamlık mevkiinde gerçekleştirildi. Şenliğe katılanlar, sanatçı Aleyna Dalveren'in konserine alkışlarıyla eşlik etti. Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıreli Mahallesi'nin Hüyük'ün incisi olduğunu ve bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

05.05.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Hüyük ilçesinde baharın habercisi Hıdırellez, düzenlenen şenlikle kutlandı.

Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'nde her sene geleneksel olarak kutlanan Hıdırellez şenlikleri, bu yıl da Beyşehir Gölü kenarındaki Çamlık mevkiindeki koruluk alanda düzenlendi.

Hüyük ve çevre mahallelerden gelen çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği şenlikte sanatçı Aleyna Dalveren de bir konser verdi.

Dalveren'in seslendirdiği şarkılara dinleyenler de alkışlarıyla eşlik etti.

Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer, konserin ardından sanatçı Dalveren'e çiçek takdim ederek şenliğe katılımı için teşekkür etti.

Başkan Sefer etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıreli Mahallesi'nin Hüyük'ün incisi olan bir yerleşim merkezi olduğunu belirterek, belediye olarak bu tür etkinliklere destek vermeye, katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Hüyük Kıreli Hıdırellez Şenlikleri'ne Hüyük Kaymakamı Nur Yalçınkaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Uğur Yıldırım, İlçe Belediye Başkanı Sadık Sefer, Kıreli Mahallesi Muhtarı Mustafa Mermer, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle sakinleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Beyşehir Gölü, Sadık Sefer, Hıdırellez, Kıreli, Hüyük, Konya, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüyük'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 13:15:13. #1.12#
SON DAKİKA: Hüyük'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement