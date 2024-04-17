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'Hüzün Çiçeği'ni koparanlara 244 bin 315 TL ceza

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde nesli koruma altında bulunan ters laleler çiçek açarken, koparmanın cezası ise 244 bin 315 TL'dir.

Halk arasında 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters laleler, Hizan ilçesinde bulunan Gayda Mezarlığı'nda çiçek açmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte açan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi görüyor. Yılda 20 gün yaşayabilen ters lale, havaların ısınmasıyla beraber geçen yıla göre bu yıl erken çiçek açtı. Koruma altına alınan çiçeği koparan, zarar veren ya da kıranlara ise 244 bin 315 lira ceza kesiliyor.

Bölge halkı çiçeklere gözü gibi bakarken, mezarlık ziyaretlerinde bulunan vatandaşlar ise gördüğü güzel manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor.

Ters laleleri ilk kez bu bölgede gördüğünü söyleyen Ali Akarsu, "Gayda Mezarlığı'na ziyarete geldik. Baharın gelmesiyle beraber bu mezarlıkta bulunan endemik bitkiler çiçek açmıştı. Ters laleleri gördük ve fotoğraflar çektik" dedi.

Ters lalelerin koparılmasının yasak olduğunu ve bundan dolayı dikkat ettiklerini söyleyen Orhan Alca ise "Gayda Mezarlığı'na gelip duamızı yaptık. Bir baktık ki ters laleler var. Bilindiği üzere ters lalelerin koparılması yasak. Bundan dolayı bizler de dikkat ederek fotoğraflar çektik" dedi.