Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen program kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesindeki huzurevi sakinleri, 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merzifon Huzurevi Müdürlüğünde kalan değerli büyüklerimizi, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığımızda misafir ederek onlarla güzel vakit geçirdik." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı, Amasya'daki huzurevi sakinlerini 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ağırladı - Son Dakika
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Göztepe maçı öncesi düzenlediği toplantıda hala şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, taraftarlara takımlarını destekleme çağrısı yaptı. Durul, takımın son haftalarda beklenen performansı gösterememesinin yönetimi derin şekilde üzdüğünü söyledi ve hala şampiyonluk şansı olduğuna inandığını dile getirdi. Ayrıca, Kocaelispor taraftarının genlerinde başarı içgüdüsü bulunduğunu vurgulayan Durul, Göztepe maçının birlik ve beraberliği pekiştirecek tarihi bir mücadele olacağını ifade etti.
Ramazan ayının manevi havasını vatandaşlara en iyi şekilde hissettirmek adına birçok farklı program düzenleyen Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir ay yaşatıyor. Ramazan ayı boyunca çocuklar, atölyeler, tiyatro gösterileri, kukla gösterileri ve çeşitli oyunlarla eğlenme fırsatı buluyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların kalplerini Ramazan ayına ısındıklarını belirterek, etkinliklere gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yerel seçimlerde kadın muhtar sayısı geçtiğimiz döneme göre artış gösterdi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Özesentepe Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Şerife Ak, rakiplerini geride bırakarak ilçenin tek kadın muhtarı seçildi. Ak, seçim sonucunda mutluluğunu dile getirdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafif yan yattığı belirlenince mühürlenen 4 katlı boş binanın kontrollü yıkımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Erdemli Belediyesi tarafından mühürlenen binanın yıkımına karar verildi. Binanın çevresinde önlem alan ekipler, yanındaki apartmanlarda oturan vatandaşları tahliye etti. Yıkım işlemi kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Van'da faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), geçen yıl meydana gelen 203 faili meçhul olayı aydınlatarak adalete teslim etti. JASAT ekibi, kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp gibi olayları çözmek için delilleri değerlendirip, saatlerce kamera kaydı izleyerek titiz çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, geçmiş dönemlerde çözülemeyen faili meçhul dosyaları da inceliyor ve aydınlatıyor. JASAT Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Ercan Dalkıran, ekibin özel yeteneklere sahip nitelikli personelden oluştuğunu belirtti ve toplumun huzur ve refahını sağlamak için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile otizmli çocuğu olan ailelere bireysel sosyal hizmet danışmanı atanacak ve ihtiyaçlar belirlenerek takip edilecek. Otizm farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve destek mekanizmaları sunulacak. Ayrıca otizmli bireylere yönelik ulusal eylem planı izleme ve değerlendirme toplantıları yapılacak.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-lacivertliler, dar alanda kısa pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Maç yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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