Huzurevi Sakinlerine Hareket Yaşı Ölçümü - Son Dakika
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Huzurevi Sakinlerine Hareket Yaşı Ölçümü

07.07.2026 11:57
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Kastamonu'da huzurevi sakinlerinin hareket yaşı ölçüldü; sağlıklı yaşam için egzersiz teşvik edildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bakanlığının "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında huzurevi sakinlerinin hareket yaşı ölçüldü.

Güldal Akşit Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinlerine fizyoterapistler eşliğinde 30 saniye otur-kalk, tek ayak üzerinde durma testi ile el dinamometresi kullanılarak kavrama kuvveti ölçümü yapıldı.

Test sonuçlarına göre katılımcıların hareket yaşları belirlenirken, testlerin ardından "Hareket Kapasitesi Sonuç Kartı" verildi. İhtiyaç duyanların ise Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı ve egzersiz hizmetlerinden yararlanabilecekleri belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında huzurevinde etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirildiğini anlatan Yavuzyılmaz, büyüklerle sağlıklı yaşamın önemini paylaştıklarını anlattı.

Sağlıklı yaşamın temelinde hareketli yaşamın bulunduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, "Sağlıklı yaşamı öne çıkarmak için hareketsiz ve durağan yaşam yerine insanların sağlıklarını koruyabilecekleri hareketli yaşamı teşvik ediyoruz. Çağımızın en büyük sıkıntısı obezite. Çocukluk çağından ileri yaşlara kadar obezitenin engellenmesi ve sağlıklı yaşamın korunabilmesi adına hareketin ne kadar önemli olduğunu toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi,

Sağlıklı hayat merkezlerinde fizyoterapistlerin vatandaşlara ücretsiz destek verdiğini dile getiren Yavuzyılmaz, "Önceliğimiz sağlıklı yaşamı, hasta olmamayı önceliklendirmek. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakini Hasan Bakaroğlu da Sağlık Bakanlığı ekiplerinin kendilerine hareketli yaşam konusunda bilgi verdiğini anlatarak, "Test yaptılar. Yaşıma göre iyi çıktı. 82 yaşındayım." diye konuştu.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan da katıldı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Etkinlik, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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