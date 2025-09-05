Otomotiv devi Hyundai'nin fabrikasına baskın: 475 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Otomotiv devi Hyundai'nin fabrikasına baskın: 475 kişi gözaltına alındı

05.09.2025 19:31
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri ile FBI, otomotiv sektörünün devlerinden Hyundai'nin Georgia eyaletindeki elektrikli araç bataryası üretim tesisine baskın düzenleyerek 475 kişiyi gözaltına aldı.

ABD'de otomotiv sektörünün devlerinden Hyundai'nin elektrikli araç bataryası üretim tesisine baskın düzenlendi.

HYUNDAİ FABRİKASINA 'GÖÇMEN' BASKINI

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Georgia eyaletinin Ellabell kentindeki tesise "yasa dışı istihdam uygulamaları ve diğer ciddi federal suçlarla ilgili iddialara yönelik devam eden bir cezai soruşturmanın parçası olarak" ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisi eşliğinde baskın düzenlediği belirtildi.

ABD'de otomotiv devi Hyundai'nin fabrikasına baskın: 475 kişi gözaltına alındı

475 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskının soruşturma kapsamında yargıç tarafından verilen arama emriyle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, vizelerinin süresi geçmiş veya yasa dışı olarak tesiste bulunan 475 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, gözaltına alınanların, Hyundai'nin yanı sıra çeşitli aracı şirketlere de çalıştığı kaydedildi.

HYUNDAİ'DEN İLK AÇIKLAMA: HİÇBİRİ DOĞRUDAN ÇALIŞANIMIZ DEĞİL

Hyundai tarafından yapılan yazılı açıklamada da "durumun yakından takip edildiği ve özel koşulları anlamak için çalışmaların sürdüğü" belirtilerek "Bugün itibarıyla, gözaltına alınanların hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company'de çalışmadığını anlıyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD'de otomotiv devi Hyundai'nin fabrikasına baskın: 475 kişi gözaltına alındı

İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin, söz konusu soruşturma ve baskınla ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşmak üzere basın toplantısı planladığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Hyundai, Ekonomi, Güncel, Göçmen, Hukuk

