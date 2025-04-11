Hz. Süleyman Camii'nde Kanalizasyon Krizi - Son Dakika
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Hz. Süleyman Camii'nde Kanalizasyon Krizi

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Diyarbakır'daki Hz. Süleyman Camii'nde kanalizasyon suları sahabe kabirlerinin altından akıyor.

11.04.2025 17:02
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Sahabe kabirlerinin bulunduğu bölgede kanalizasyon kokusuna tepki

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 27 sahabenin kabrinin bulunduğu tarihi Hz. Süleyman Camii'nde kanalizasyon çalışmalarının aksaması kötü kokular yayılmasına neden oldu. Sahabelerin kabirlerinin altından pis suyun akmasına cami cemaati ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 27 sahabenin kabrinin bulunduğu Hz. Süleyman Camii'nde kanalizasyon suları etrafa kötü kokular yayılmasına neden oldu. Lavabodan akan pis suyun sahabelerin kabirlerinin altından akması, cami cemaati ve vatandaşların tepkisini çekti. Kabirlerin içine kanalizasyon suyunun girmiş olabileceğini ve kötü kokular nedeniyle ibadet yapmakta güçlük çektiklerini belirten cemaat, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün pis suyun ve kötü kokunun giderilmesi için çalışmalarını hızla tamamlamasını istedi.

"Tadilatın bir an önce bitirilmesini istiyoruz"

Cuma namazı çıkışında konuşan cami cemaatinden Hanifi Çukur, caminin altındaki lağım giderinde yapılan tadilatın hala bitmediğini söyledi. Çukur, "Çok kötü bir koku var. Burnunuza bir kere sinerse geçmiyor. Namaz kıldık, az önce namazda bile kokuyu hissediyordum. Gerekli ve ilgili yerlerden bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kanalizasyon suyunun sahabelerin türbelerinin altından akması manevi açıdan çok rahatsız edici. Yetkililerden biran önce tadilatın bitirilmesini istiyoruz" dedi.

Metin Kaya ise, "Ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Lağım suyu sahabelerin mezarlarının altından akıyorsa bunun önleminin alınması lazım" diye konuştu.

Öte yandan DİSKİ yetkilileri bölgede çalışma yapıldığını belirterek, tadilatın bitmesiyle sorunun giderileceğini söyledi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hz. Süleyman Camii'nde Kanalizasyon Krizi - Son Dakika

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