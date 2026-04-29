IAEA: Yeni Nesil Nükleer Reaktörler 70 Yıllık Deneyimle Güçleniyor - Son Dakika
IAEA: Yeni Nesil Nükleer Reaktörler 70 Yıllık Deneyimle Güçleniyor

29.04.2026 12:07
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), yeni nesil nükleer reaktörlerin geçmiş kazalardan çıkarılan dersler ve sürekli iyileştirme süreciyle güvenlik standartlarının güçlendirildiğini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), yeni nesil nükleer reaktörlerin sektörün 70 yıllık işletme deneyiminden yararlanılarak geliştirildiğini, geçmiş kazalardan çıkarılan dersler ve sürekli iyileştirme süreci sayesinde güvenlik standartlarının güçlendirildiğini bildirdi. IAEA'dan yapılan açıklamada, küresel enerji arz güvenliği ve iklim hedefleri baskılarıyla nükleer enerjinin çözümün önemli bir parçası olarak görüldüğü kaydedildi.

Yeni nesil reaktörler evrimsel ve yenilikçi olarak sınıflandırılıyor. Evrimsel reaktörler mevcut tasarımları geliştirirken, yenilikçi reaktörler yeni teknolojiler kullanıyor. Yenilikçi konseptlerin 10-20 yıl içinde devreye alınması planlanıyor. Küçük modüler reaktörler (SMR) ise birçok ülkenin planlamalarında yer alıyor ve temiz enerji dönüşümüne katkı sağlıyor.

IAEA, güvenlik standartları ve teknik desteklerle küresel nükleer güvenlik çerçevesini teşvik ediyor. Türkiye ile işbirliği kapsamında, 2024-2029 dönemini kapsayan Ülke Çerçeve Programı Anlaşması imzalandı ve IAEA, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için en yüksek standartları desteklemeye devam ediyor. Dünyada 30'dan fazla ülkede 415 nükleer reaktör faaliyette ve 72 reaktörün inşaatı sürüyor. IAEA, 2050'de küresel nükleer kurulu gücünün 2,6 kat artmasını ve yeni kapasitenin %24'ünün SMR'lerden gelmesini öngörüyor.

Son Dakika Güncel IAEA: Yeni Nesil Nükleer Reaktörler 70 Yıllık Deneyimle Güçleniyor - Son Dakika

Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti
7 yıllık esaret son buldu, Nazar’ın velayeti annesine verildi 7 yıllık esaret son buldu, Nazar'ın velayeti annesine verildi
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Ve Jose Mourinho geri dönüyor İşte yeni takımı Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı
İstanbul’da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

12:21
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
12:08
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları
Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
11:46
Memur zammında büyük değişim İlk tahminler geldi
Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi
11:43
Kral Charles, Trump’a “çan“ hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
Kral Charles, Trump'a "çan" hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
SON DAKİKA: IAEA: Yeni Nesil Nükleer Reaktörler 70 Yıllık Deneyimle Güçleniyor - Son Dakika
