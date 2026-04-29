IAEA: Yeni Nesil Nükleer Reaktörler 70 Yıllık Deneyimle Güçleniyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), yeni nesil nükleer reaktörlerin sektörün 70 yıllık işletme deneyiminden yararlanılarak geliştirildiğini, geçmiş kazalardan çıkarılan dersler ve sürekli iyileştirme süreci sayesinde güvenlik standartlarının güçlendirildiğini bildirdi. IAEA'dan yapılan açıklamada, küresel enerji arz güvenliği ve iklim hedefleri baskılarıyla nükleer enerjinin çözümün önemli bir parçası olarak görüldüğü kaydedildi.

Yeni nesil reaktörler evrimsel ve yenilikçi olarak sınıflandırılıyor. Evrimsel reaktörler mevcut tasarımları geliştirirken, yenilikçi reaktörler yeni teknolojiler kullanıyor. Yenilikçi konseptlerin 10-20 yıl içinde devreye alınması planlanıyor. Küçük modüler reaktörler (SMR) ise birçok ülkenin planlamalarında yer alıyor ve temiz enerji dönüşümüne katkı sağlıyor.

IAEA, güvenlik standartları ve teknik desteklerle küresel nükleer güvenlik çerçevesini teşvik ediyor. Türkiye ile işbirliği kapsamında, 2024-2029 dönemini kapsayan Ülke Çerçeve Programı Anlaşması imzalandı ve IAEA, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için en yüksek standartları desteklemeye devam ediyor. Dünyada 30'dan fazla ülkede 415 nükleer reaktör faaliyette ve 72 reaktörün inşaatı sürüyor. IAEA, 2050'de küresel nükleer kurulu gücünün 2,6 kat artmasını ve yeni kapasitenin %24'ünün SMR'lerden gelmesini öngörüyor.