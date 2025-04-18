İBB 2024 Denetim Raporu Sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, 2024 yılı denetim raporu sunuldu.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, CHP'li Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı Ediz Zeyrek, 2024 yılı denetim raporunu sundu.

Zeyrek, Komisyonda ana denetim raporunu kendilerinin, şerh raporunu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın hazırladığını söyledi.

Raporun açık, şeffaf ve kanundaki yetkilerini kullanacak şekilde oluşturulmasında büyük gayret sarf ettiklerini ifade eden Zeyrek, denetim raporunun, objektif kriterlere göre hazırlanmasının zaten olması gereken bir şey olduğunu kaydetti.

Kanunda belirtilen raporun hazırlanmasında kamu personeli ve diğer uzman kişilerden faydalanabileceği yönündeki hüküm kapsamında, uzman personel görevlendirdiklerini anlatan Zeyrek, belediye iştirak şirketlerinin hesaplarının denetiminin yayınlanan genelge kapsamında, sadece Sayıştay denetimine tabi olduğunu, Meclis denetiminin çıkarıldığını ve bu yüzden raporda değinmediklerini ifade etti.

Zeyrek, "İBB'nin 2024 yılındaki toplam gelirleri 179 milyar 633 milyon 904 bin lira olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl gerçekleşme tutarı olan 105 milyar 633 milyon liradan kıyaslandığı zaman yüzde 70 oranında artış izlendiği görülmüştür. Gelirlerdeki artış oranının yüzde 70 gibi yüksek seviyede olması açıkçası Denetim Komisyonu'ndaki üyeleri memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

İBB'nin 2024 yılındaki toplam giderlerinden bahseden Zeyrek, giderlerin bir önceki yıl gerçekleşme tutarı olan rakam ile kıyaslandığı zaman yüzde 95,16 oranında arttığını kaydetti.

İBB'nin borçlarından bahseden Zeyrek, şöyle konuştu:

"İBB tarafından 2024 yılında yurt içi bankalardan 10 milyar 574 milyon lira iç borç kullanımı ve uluslararası finans kuruluşlardan ise 9 milyar 209 milyon 295 bin lira dış borç kullanımı olmak üzere toplam 19 milyar 783 milyon 295 bin lira borç kullanımı yapılmıştır. Ödemeler kapsamında, 3 milyar 654 milyon 471 bin lira iç borç anapara geri ödemesi, 12 milyar 239 milyon 393 bin lira dış borç anapara geri ödemesi olmak üzere toplam 15 milyar 895 milyon 855 bin lira anapara geri ödemesi yapılmıştır. 19 milyar borç kullanmış ama 15 milyar geri ödeme yapmış. Net finansman kullandığı kısım 4 milyar lira küsur... İBB her yıl finansman kullanma kabiliyetini geliştiriyor. Bir önceki yıl net finansman kullanımı 23 milyar lira olmasına rağmen 2024 yılında net finansman kullanımı yüzde 437 oranında düşmüştür. Çok büyük bir başarıdır."

Bütçedeki gelir ve giderden bahseden Zeyrek, "2024 yılında bütçede hedeflenen 218 milyar 500 milyon lira tutarındaki gidere karşılık 179 milyar 633 milyon 904 tutarında gelir sağlanmış olup yüzde 82,21 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam gelirde 2023 yılına göre yüzde 70,05 oranında artış meydana gelmiştir. Bu artışın önemli nedeninin birincisi, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, ikincisi ise gelirler ve sermaye gelirlerinin 2023 yılına göre kıyasla artmasıdır." ifadelerini kullandı.