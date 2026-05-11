Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Operasyonunda 20 Kişi Hakkında Tutuklama İstendi
Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Operasyonunda 20 Kişi Hakkında Tutuklama İstendi

11.05.2026 19:55  Güncelleme: 09:35
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. hakkında gerçekleştirilen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. 20 kişinin tutuklanması talep edilirken, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye yönelik son operasyon kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 24 kişiden 4'ü adli kontrol, 20'si ise tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası devam ederken, cuma sabah İBB iştiraki Ağaç A.Ş'ye yönelik yeni bir operasyon yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 30 isim hakkında gözaltı kararı bulunduğunu açıklamıştı. Gözaltına alınıp önceki gün adliyeye sevk edilen 7 kişiden biri doğrudan savcılıktan serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen ve arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de bulunduğu 5 kişi imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmış, bir kişi hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Yurt dışında bulunan bir isim dönüşte havalimanında gözaltına alınırken, emniyette işlemleri tamamlanan 24 kişi bu sabah sağlık kontrolünden sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Barosu da sevk edilen isimler arasında bulunan avukat Eren Sönmez'le ilgili bir açıklama ile serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı.

20 TUTUKLAMA İSTENDİ

Savcılık işlemleri akşam saatlerinde biterken, Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin hakkında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmaları, diğer 20 isim ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: ANKA

