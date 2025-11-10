İBB, Atatürk'ü Anmak İçin Özel Menüler Sunuyor - Son Dakika
İBB, Atatürk'ü Anmak İçin Özel Menüler Sunuyor

10.11.2025 16:47
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı dolayısıyla Atatürk'ün sevdiği yemeklerden oluşan bir menüyle vatandaşlara hizmet verdi. Kent Lokantaları'na gelen vatandaşlar, bu uygulamanın duygusal bir anlam taşıdığını belirtti.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kent Lokantaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 87'inci yılı dolayısıyla Atatürk'ün sevdiği yemeklerden oluşan 10 Kasım menüsüyle hizmet verdi. "Manastır Askeri Lisesi yıllarından beri en sevdiği yemekler" olarak belirtilen menüde, etli kuru fasulye ve pirinç pilavı da yer aldı. ANKA, İstanbul'da 19 noktada hizmet veren Kent Lokantaları'nın Üsküdar şubesinde sıra bekleyen vatandaşlara mikrofon uzattı. Yurttaşlar, "Bu uygulama çok güzel. Duygusallık yaşatıyor insana" derken lokantanın önünde oluşan sıraya da dikkat çekerek, "Kuru fasulyeyi şu zamanda sofrasına koyamayan insanlar var. Biz bu duruma neden geldik, bunu sorgulamamız da gerekiyor" dedi.

"Şu anda en azından nefes alabiliyorsak onun sayesinde. Ruhu şad olsun..."

Vatandaşlar şöyle konuştu:

"Gerçekten büyük bir lider, büyük bir insan. Bu memlekete bir ömür adanmış. Değerinin bilinmesi gerekiyor, özellikle yeni nesillere aktarılması gerekiyor. Şu anda en azından nefes alabiliyorsak onun sayesinde. Ruhu şad olsun... Biz bu yemeği yerken boğazımıza takılıyor... Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanımızın içeride olması gerçekten çok acı"

"Türklerin en sevdiği yemek zaten kuru fasulye pilav. Atatürk'ün de mutlaka en sevdiği yemektir. Onun anısına bir de Fatiha okumak lazım, değil mi? Biz okuduk saygı duruşunda bulunurken, ailece"

"Hepimizin gururu Atatürk. Bu memleketin kurtarmıştır; memleket onun eseridir"

"Türkiye Cumhuriyeti diye birşey yoktu, Atatürk kurdu. O olmasa olur muydu böyle ortam"

İmamoğlu'na teşekkür

"Bu ak saçlı insanların 60'ın üzerinde. Ben 78 yaşındayım. Açlık sınırında olup da burada beklemek utanç verici bir meseledir. Hepimiz çalışmış ve emekli olmuşuz. Bizim hakkımız 20 bin lira değil, 70 bin lira olmalı. Devlette bu para var. Fakat bu para bizlere gelmiyor, bizlere ulaşmıyor, ancak Saray'a ulaşıyor. Biz buna razı değiliz, hakkımızı istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bir de şunu belirteyim, madem ki bu duruma düşmüşüz, İmamoğlu'na teşekkür ediyorum, bu iyi bir harekettir"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
