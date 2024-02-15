İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi\'nde Hızır Lokması Paylaşımı\'na Katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi Hızır Lokması Paylaşımı'na katıldı. ???????

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan cemevindeki program, deyişlerin okunmasıyla başladı.

Lokma dağıtımı öncesinde konuşan Ekrem İmamoğlu, bu cemevinin oluşmasına katkı sunmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Tutulan oruçların Hak katında kabul olmasını dileyen İmamoğlu, "Büyük bir yolculuk yürüyoruz ve bu yolculuğun tam da ortasında, bugün burada Hızır lokmasında sevgili canlarımızın oruçlarını açmalarına, lokmalarına eşlik ediyorum." ifadesini kullandı.

Birliğin, beraberliğin, kutuplaşmamanın, ayrışmamanın en değerli felsefe olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Buradaki bütün dostlar, akıllarına Ekrem İmamoğlu ya da Ekrem kardeşi, Ekrem arkadaşı, Ekrem ağabeyi geldiğinde, bana bir tek 'Hızır yoldaşın olsun.' dese yeter. Birçok yerde insanlar kulağıma eğilip, bana her gün en az 15-20 kez ki çoğu hanımefendi ablalarımız, ağabeylerimiz, 'Hızır yoldaşın olsun.' dediğinde içim ısınıyor. Ne mutlu sizlerle beraber dostça, can cana bir ömür yaşıyoruz." diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Hızır orucunun kabul olması dileklerini iletti.

Dede Rıza Kılıç'ın okuduğu duanın ardından Hızır lokmaları dağıtıldı ve oruçlar açıldı.