İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'na Yeni Gözaltı Operasyonu

(İSTANBUL) 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlara bu sabah bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen ve 19 Mart'ta çok sayıda belediye bürokratıyla birlikte gözaltına alınıp tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianame henüz hazırlanmamışken bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İkinci dalga operasyonda, aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da bulunduğu 18 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.