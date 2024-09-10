İBB Başkanı İmamoğlu, İSMEK Eğitmenler Buluşması'nda konuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Enstitü İstanbul İSMEK Eğitmenler Buluşması" gerçekleştirildi.

Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programın adında yer alan "eğitmenler" yerine "eğitimci" ifadesinin olması gerektiğini söyledi.

Salonda yaklaşık 1300 eğitimci olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bu 'eğitmen' tek yanlı bir şey oluyor. Sanki böyle erkek tarafına gidiyor tanımı. Ben, 'eğitimci' tanımını daha çok seviyorum. Bu bağlamda ağırlıklı bir kadın eğitimci katılımını görünce de bu hassasiyetimi ifade edeyim. Tabii ben dil bilimci değilim. Sadece kendimce böyle bir altyapım var. Belki eksik bir şey söylemiş olabilirim. Bu konuda uzman bir arkadaşım daha sonra beni uyarsın. Ama 'eğitimci' kelimesiyle hem kadını hem erkeği bir arada kapsadığını düşünüyorum." diye konuştu.

İmamoğlu, yeni dönemde toplam 38 ilçede ve 152 noktada İstanbullulara ücretsiz eğitim hizmeti vereceklerini kaydetti.

Eğitimlerin İstanbul'un her 3 bölgesinde de dengeli oluşmasını istediğini ifade eden İmamoğlu, göreve geldikten sonra kurumu "Enstitü İstanbul İSMEK" adıyla yeni bir yapıya kavuşturduklarını anlattı.

"Enstitü İstanbul İSMEK"in yeni eğitim-öğretim sezonuna 16 Eylül'de başlayacağı öğrenildi.