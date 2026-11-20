Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi'nde gerçekleştirdiği 2027 yılı bütçe sunumunda belediyenin mali yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB'nin vergi ve SGK borcu bulunmadığını belirten Aslan, "Belediye nasıl yönetilir? Böyle yönetilir" dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Meclis'teki bütçe konuşması sırasında yaşanan tartışmalar üzerine şunları söyledi:

"İşte Ekrem Başkanımız, kıymetli arkadaşlar ve yol arkadaşları, sizler, bizler; 2019'da beraber bu mecliste meclis üyeliği yapan tüm arkadaşlarımızın ortak çalışmalarıyla; AK Partili, İYİ Partili, DEM Partili, Cumhuriyet Halk Partili, YENİ Partili Ekrem İmamoğlu'nun da bu belediye başkanlığı yönetiminde 7,5 yılda bir devrim yarattık. Sadece 3,8 milyar dolar mali borçla aldığımız belediyenin durumunu şimdi bir anlatayım, izin verin. İzin verin arkadaşlar. Eksiğimizi de söyleyeceğiz, fazlamızı da söyleyeceğiz.

Biz ne yaptık bugün? Vergi borcumuz var mı devlete? Yok. SGK borcumuz var mı? Yok. 2027 yılında ödeyeceğimiz tahvilin parasını bankamıza koyduk mu? Koyduk. Kimseye bir borcumuz var mı? Yok. Alacağımız var mı? Var. Belediye nasıl yönetilir? Böyle yönetilir."

"HEP BERABER BAŞARDIK"

Aslan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir şehir nasıl ayağa kaldırılır, bir belediye batık belediye halinden nasıl borcunu ödemiş ve dünyanın peşinde koştuğu bir belediye haline gelir, onu anlatacağım. İzin verin. Ben bunu yapmadım, ben başarmadım. Hep beraber başardık. Bu başarı size ait. Kendi başarınızı eleştirecekseniz gelin eleştirin. Ben diyorum ki sizinle birlikte başardık. Ben tek başıma yapmadım. Ekrem İmamoğlu tek başına yapmadı. Hep birlikte yaptık. Eleştirileri aldık, kendimizi yeniledik, güncelledik, geliştirdik kıymetli arkadaşlar"