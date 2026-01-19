İbb Başkanvekili Nuri Aslan, Kentte Son Durumu Paylaştı: Ekiplerimiz Görev Başında Trafik Yoğunluğu Normalin Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İbb Başkanvekili Nuri Aslan, Kentte Son Durumu Paylaştı: Ekiplerimiz Görev Başında Trafik Yoğunluğu Normalin Altında

19.01.2026 11:47  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı. "İstanbul'un her tarafını anlık olarak izliyoruz, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" diyen Aslan, sahada şu anda 3 bin 492 aracın ve 170 traktörün kesintisiz çalıştığını, köy yolları dahil tüm güzergâhların açık tutulduğunu açıkladı. Mevcut trafik yoğunluğunun normalin altında bir seviyede seyrettiğini belirten Aslan, bazı medya görüntülerinin aksine kentte büyük bir sıkıntı yaşanmadığının altını çizdi. Algının aksine somut veriyi paylaşan Aslan, gerçek durumu, "Şu an trafik yoğunluğu yüzde 51 civarında. Okulların kapalı olduğu bir günde, bu normalin oldukça altında bir oran” dedi.

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı. "İstanbul'un her tarafını anlık olarak izliyoruz, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" diyen Aslan, sahada şu anda 3 bin 492 aracın ve 170 traktörün kesintisiz çalıştığını, köy yolları dahil tüm güzergahların açık tutulduğunu açıkladı. Mevcut trafik yoğunluğunun normalin altında bir seviyede seyrettiğini belirten Aslan, bazı medya görüntülerinin aksine kentte büyük bir sıkıntı yaşanmadığının altını çizdi. Algının aksine somut veriyi paylaşan Aslan, gerçek durumu, "Şu an trafik yoğunluğu yüzde 51 civarında. Okulların kapalı olduğu bir günde, bu normalin oldukça altında bir oran" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kentte etkili olan alan yoğun kar yağışına karşı yürütülen mücadele çalışmalarını koordine etmek ve son durumu yerinden değerlendirmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmalar ve toplu ulaşımla ilgili ekiplerden bilgi alan Aslan ardından meteorolojik gelişmeler, ekiplerin sahada yürüttüğü operasyonlar, toplu taşıma sisteminin işleyişi ve alınan tedbirler hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Aslan:  "Gün içinde de aralıklarla kar yağışının devam etmesini bekliyoruz"

Kar yağışının sabah saat 05.00 itibariyle yeniden kuvvetlendiğini belirten Aslan, "Gün içinde de aralıklarla kar yağışının devam etmesini bekliyoruz" diyerek İstanbulluları tedbiri elden bırakmamaya çağırdı. Yağış nedeniyle okulların kapalı olduğunu hatırlatan Aslan, bu durumun trafik yoğunluğunu olumlu etkilediğini, normalde yüzde 85-90 seviyelerinde seyreden trafiğin, saat 10.00 itibariyle yüzde 54 civarında seyrettiğini açıkladı.

"Kasım ayından beri hazırlanıyoruz"

Aslan, İBB'nin kar yağışına karşı aylar öncesinden başlayan titiz bir hazırlık süreci yürüttüğünü vurguladı. "Aslında biz yaklaşık Kasım ayından beri hazırlanıyoruz. Defalarca kez toplantılar yaptık. Valiliğimize toplantılar yaptık. Karayolları Genel Müdürlüğü'yle bağlantıya geçtik" diyen Aslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir ve daire başkanları önderliğinde çeşitli kurumlarla istişare halinde bugüne hazırlandıklarını, küçük ve büyük ölçekli tatbikatlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Anlık olarak İstanbul'u izliyoruz"

Hazırlıkların merkezinde AKOM'un bulunduğunu belirten Aslan, "Bütün çalışma arkadaşlarımız burada. Anlık olarak İstanbul'u izliyoruz. Sadece ana arterleri ve İBB'nin açması gereken yolları değil TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki olası sıkışıklıklara karşı desteğimizi de sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahada 11 bin personel ve binlerce araçla mücadele

Sahada yürütülen operasyonların boyutuna ilişkin veriler paylaşan Aslan, tek merkezden yönetilen mücadeleyi "Öncelikli olmak üzere kaldırımlar, toplu taşıma çevreleri ve kritik noktalar sürekli açık tutuluyor. Küreme, tuzlama ve gerekli tüm müdahaleler aralıksız sürdürülüyor… Bugün itibariyle, yani şu an itibariyle 11 binin üzerinde personelimiz, 3 bin 400 üzerinde araç ve iş makinemiz görev yapıyor. 100 binlerce ton tuz ve solüsyon kapasitemizle çalışıyoruz" sözleriyle paylaştı. Yapılan hazırlıkların meyvesini verdiğini, şu ana kadar ciddi bir arıza veya kapanma ile karşılaşmadıklarını ifade etti.

Kış lastiği uyarısı

Toplu taşıma sistemine ilişkin bilgi veren Aslan, metro ve deniz ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmadığını, ancak bazı tramvay ve otobüs hatlarında hava koşulları nedeniyle gecikmeler olabildiğini kaydetti. Bu gecikmelerin asıl nedenini, "Bazı otobüs veya tramvay hatlarımızda hafif gecikmeler olabilir. Bunun asıl sebebi, yol açık ve kullanılmaya çalışılan binek araçlarda kış lastiği olmaması sebebiyle devamlı yolda hareketi sağlayamayınca orada etmek zorunda kalıyorlar. Ekiplerimiz büyük bir mücadeleyle oralara da müdahale ediyor ve şu an İstanbul'da herhangi bir kapalı nokta bulunmamaktadır" sözleriyle açıkladı.

"Kar yağışına ihtiyacımız var ama lütfen tedbirli olun"

Aslan, konuşmasında iklim krizi ve kuraklığa da değinerek, kar yağışının aslında bir ihtiyaç olduğunu, "Aslında kar yağışına sadece bizim değil, Türkiye'nin ihtiyacı var. İstanbul'un ihtiyacı var. Marmara Bölgesi'nin ihtiyacı var. Çünkü kuraklık ve iklim kriziyle karşı karşıyayız. Hem kar yağışı topraklarımızın bereketlenmesine sebep oluyor. Tarımla uğraşanlar için büyük umut..." cümleleriyle ifade etti. Bu gerçeğin, tedbirsizliğe neden olmaması gerektiğinin altını çizen Aslan, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu:

"Kar yağışı ara ara sürecek. Kış lastiği olmayan araçlar lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasın. Hem kendi can güvenlikleri hem de şehir trafiğinin sağlığı açısından bu çok önemli... Mümkünse toplu taşıma araçlarımızı kullansınlar."

"Yoğunluk normalin altında"

Aslan, açıklamalarını İstanbullulara bir çağrı ve teşekkürle tamamladı:

"İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kar yağışı nedeniyle bazı televizyon kanalları ve haber kaynaklarında yayınlanan, şehirde ulaşımın felç olduğunu gösteren yayınlara açıklık getirerek bu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkça ifade etti. Aslan, İstanbulluların ekranlarda gördükleri anlık ve lokal sıkışıklık görüntülerine aldanmamaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Biraz önce söylediğim gibi, haber kaynaklarının gösterdiği artık kırmızı ışıkta bekleyen araç kuyrukları veya bir aracın yolda kalması gibi anlık görüntülere, oluşturduğu yoğunluklara bakarak İstanbul'da sanki baştan sona bir sıkıntı varmış gibi bir algılama noktasına kapılmayalım." şeklinde konuştu. Aslan, bu tür görüntülerin kent genelindeki gerçek durumu göstermediğinin altını, "Şu an trafik yoğunluğu karşınızdaki ekrandan görüyorsunuz, yüzde 51 civarında. Okulların kapalı olduğu bir günde, bu normalin oldukça altında bir oran" cümleleriyle çizdi.

Oluşturulan algının aksine, İstanbul trafiğinin olağanüstü bir kilitlenme yaşamadığını, aksine yoğunluğun beklenenin altında seyrettiğini belirten Aslan, tüm hazırlıkların ve devlet kurumlarıyla koordinasyonun meyvesinin alındığını söyleyerek tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Nuri Aslan, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Trafik, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Başkanvekili Nuri Aslan, Kentte Son Durumu Paylaştı: Ekiplerimiz Görev Başında Trafik Yoğunluğu Normalin Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Beşiktaş’a Ndidi’den kötü haber Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
11:35
Tapuda yeni dönem 1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:00:18. #7.11#
SON DAKİKA: İbb Başkanvekili Nuri Aslan, Kentte Son Durumu Paylaştı: Ekiplerimiz Görev Başında Trafik Yoğunluğu Normalin Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.