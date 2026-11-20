Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi'nde gerçekleştirdiği 2027 yılı bütçe sunumunda öğrencilere yönelik yeni ulaşım desteğini açıkladı. Aslan, öğrenci abonmanı olanların her binişte 1 TL ödemesini sağlayacak düzenlemenin Aralık 2026'da İBB Meclisi'ne getirileceğini duyurdu. Uygulamanın tüm yıl boyunca süreceğini söyleyen Aslan, Meclis üyelerine oy birliği çağrısında bulundu.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, eylül ayında gerçekleştirilen 1 TL öğrenci abonmanı kampanyasını hatırlatarak şunları söyledi:

"Tam 1 milyon 225 bin öğrenci 1 TL'den İstanbul'da abonman aldı. Bunu birlikte yaptık. Biz yaptık. Siz yaptınız kıymetli arkadaşlar. Böylece abonmanını 1 liraya alan öğrencimizin aileleri daha ilk ayda ulaşım giderlerinden yaklaşık 800 milyon lira tasarruf ettiler. Şimdi diyorum ki: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olarak aralık meclisinde abonman sahibi olan, yani abonmanı olan öğrenci kardeşlerimiz bundan sonra her binişte 1 TL'ye otobüste yolculuk yapacak. Ve bunu tüm yıl boyunca yapacak. Bu kadar!

"BU KARARLARI OY BİRLİĞİYLE ALACAKLARINDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Kıymetli arkadaşlar, bu meclisteki tüm arkadaşlarımın ortak akılla, ortak oy birliğiyle bu kararları alacaklarından hiç şüphem yok. Ben bu meclisteki tüm meclis üyelerine güveniyorum. Öğrencinin de milletin de yanında dün nasıl durduysak yarın da öyle duracağımızla ilgili zerre şüphem yoktur. Herkese güveniyorum Ne diyoruz? Çocuklar okusun, gençler okusun, Türkiye umutla dolsun."