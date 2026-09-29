İBB ÇGSM Oyun Yazım Atölyesi\'nin ikinci seçkisi Müze Gazhane\'de sahnelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) bünyesinde yürütülen Oyun Yazım Atölyesi kapsamında geliştirilen yeni metinlerden oluşan ikinci seçki, 24, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Müze Gazhane Meydan Sahne'de seyirciyle buluştu.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, orogram kapsamında ilk gün Özge Oruç Ertürk'ün kaleme aldığı, Volkan Öztürk'ün yönettiği "32. Kat" adlı oyunu Gökçer Genç ile Özgür Dereli seslendirdi.

Aynı gün sahnelenen, Meltem Kanat'ın yazdığı ve Berfu Aydoğan'ın yönettiği "Donsürton" başlıklı oyunda ise Defne Gürmen, Aslı Menaz, Ahhan Şener, Selin Türkmen, Berna Adıgüzel, Can Tarakçı, Uğur Dilbaz, Mehmet Soner Dinç, Yusuf Akçay ve Cihat Faruk Sevindik rol aldı.

Etkinliğin ikinci gününde İdil Oskay Peköz'ün yazdığı, Berna Adıgüzel'in yönettiği "Şimdi Değilse" metni Işıl Zeynep, Caner Çandarlı, Tankut Yıldız, Selin Türkmen, Yusuf Akçay, Mert Aykul ve Elçin Atamgüç tarafından okundu.

Cihan Tangerli'nin kaleme aldığı ve Onur Şirin'in yönettiği "Kayıt Dışı" okumasında ise Müslüm Tamer, Hira Ogeday Erkut, Ümran İnceoğlu, Ertan Kılıç, Berfin Berber, Canan Kübra Birinci, Elyesa Çağlar Evkaya, Yılmaz Aydın, Direnç Dedeoğlu ve Ümit Can Kaya oynadı.

Seçkinin son gününde ise Rabia Bayındır'ın yazdığı ve Yıldıray Şahinler'in yönettiği "Belki Sular Hiç Çekilmez" adlı metin Bennu Yıldırımlar, Murat Garipağaoğlu, Onur Demircan, Pervin Bağdat, Yıldıray Şahinler, Ceysu Aygen ve Seda Yılmaz tarafından seslendirildi.

Kapanışta sunulan, Çağla Pınar Çakır'ın yazdığı ve Aslı Öngören'in yönettiği "Normal İnsanlar" okumasında da Semah Tuğsel, Yeşim Koçak, Nur Saçbüker, Bahar Çebi, Özge Midilli ve Yiğit Ali Uslu görev aldı.

ÇGSM bünyesindeki oyun yazım atölyeleri kapsamında farklı yazarlık ekollerinin bir araya getirilmesi, yeni tiyatro metinlerinin geliştirilmesi ve bu metinlerin sahneleme süreçlerine yönelik araştırmaların desteklenmesi hedefleniyor.