İBB Davası 19. Gününde: İmamoğlu 'İftiraname Çöpün İçinde Çürümüş Çöptür' Dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB davası, 19. gününde devam ediyor. Bugünkü duruşmada, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan'ın beyanları alınacak. Duruşma, İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek'in çapraz sorgusuyla başladı.

İmamoğlu, duruşmada casusluk iddianamesi hakkında konuşarak, 'Bu iftiraname, çöpün içinde çürümüş çöptür' ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Geçek'e sorular yönelterek, kendisinden herhangi bir baskı veya talimat görüp görmediğini sordu. Geçek, böyle bir durumun asla olmadığını belirtti. İmamoğlu ayrıca, İstanbul Senin uygulaması hakkında güvenlik açığı olup olmadığını sordu, Geçek ise herhangi bir sorun görmediğini ifade etti.

Duruşma, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülüyor. Davada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in iddianamesinin birleştirilmesiyle sanık sayısı 414'e yükselmişti. Mahkeme, daha önce 18 kişi hakkında tahliye kararı vermişti. Tutuklu sanıkların salona getirilmesiyle İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganlarıyla karşılandı.