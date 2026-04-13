"İbb Davası"Nda 20. Gün Sona Erdi...

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 20. günü, tutuklu sanıkların savunmasıyla devam etti. 20. duruşma günü, hem "casusluk" hem "İBB" davalarından ayrı ayrı tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın ve avukatlarının savunmasıyla sona erdi. Duruşma, yarın devam edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 20. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında Başkan İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıktı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Geçen hafta hasta olduğu için duruşmaya katılamayan İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, bugün sanık sandalyesindeki yerini aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Duruşma bugün, hem "casusluk" hem "İBB" davalarından ayrı ayrı tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan ile devam ediyor. Özkan, geçen hafta perşembe günü başladığı savunmasına bugün tamamladı. Ardından Özkan'ın avukatlarından ilkinin savunmasının ardından duruşmaya ara verilmişti.

Aradan sonra tutuklu sanıklar salona tekrar getirilirken bir izleyici, "Siz dışarı çıkınca biz adliyelere küseceğiz, sizin için buradayız" diyerek sanıklara seslendi.

Bu sırada Ekrem İmamoğlu son tutuklu isim olarak salona getirilirken "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganı atıldı.

İmamoğlu, "sizi çok seviyoruz başkanım" diye seslenen izleyicilere eliyle kalp işareti yaparak karşılık verdi.

Ardından Özkan'ın diğer avukatlarının da savunması tamamlandı. Duruşma tutuklu sanıkların savunmasıyla yarın devam edecek.