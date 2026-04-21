İbb Davası'nda 25. Gün Sona Erdi... - Son Dakika
İbb Davası'nda 25. Gün Sona Erdi...

21.04.2026 20:47  Güncelleme: 21:10
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 25. duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun savunmasıyla devam edecek.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 25. günü sona erdi. Duruşma yarın, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun avukatının savunmasıyla devam edecek. Ardından İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunmasına geçilmesi bekleniyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 25. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam etti.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Dün savunmasına başlayan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, bugün savunmasını tamamladı. Ardından çapraz sorgusuna geçildi. Çapraz sorgudan sonra Karaoğlu'nun avukatı savunmaya başladı. Yaklaşık bir saat savunma yapan avukat, yarın kaldığı yerden devam edecek.

Sonrasında ise İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunma yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 25. Gün Sona Erdi... - Son Dakika

SON DAKİKA: İbb Davası'nda 25. Gün Sona Erdi... - Son Dakika
