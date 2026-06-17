İbb Davası'nda 52'inci Gün Başladı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası'nın 52'nci günü, tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce'nin avukatının savunmasıyla başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 52'inci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Tutuklu sanıklar alkışlarla duruşma salona girdi. İmamoğlu salona girdiğinde herkes ayağa kalktı ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı.

İzleyicilere seslenen İmamoğlu, "Gününüz aydın, haftanız aydın, önümüz açık olsun. Hepinizi çok seviyorum" dedi. Ardından İmamoğlu'nun sanık bölümünün en ön sırasında oturan kadın tutukluların yanına giderek onlarla sohbet ettiği görüldü.

Avukatlar, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Duruşma, saat 11: 03'te tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin son avukatı Aynur Tuncel Yazgan'ın savunmasıyla başladı.