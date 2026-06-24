İbb Davası'nda 56'ıncı Günü Sona Erdi - Son Dakika
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İbb Davası'nda 56'ıncı Günü Sona Erdi

24.06.2026 23:31  Güncelleme: 00:27
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İBB Davası'nın 56. gününde tutuklu İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz ve avukatları savunma yaptı. Avukat Güngör, iddianameyi 'savcılığın garajındaki ejderha' olarak nitelendirdi. Duruşma yarın devam edecek.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 56'ıncı günü, tutuklu İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz'ün ve avukatlarının savunmasının ardından sona erdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 56'ıncı gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam etti.

Bugün duruşmada İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz'ün savunması dinlendi. Ardından avukatları Devrim Güngör, Berfin Ağaçdiken ve Burak Antika savunma yaptı.

"BU İDDİANAME SAVCILIĞIN GARAJINDAKİ EJDERHADIR"

Avukat Güngör, Sürmegöz'ün ailesinin bayram ziyareti öncesinde başka bir cezaevine sürgün edildiğini söyledi. Güngör, müvekkilinin ne ile suçlandığının bu iddianameye bakarak değerlendirmenin mümkün olmadığını belirtti. Güngör, Carl Sagan'ın Garajımdaki Ejderha hikayesine atıf yaptı ve "Bu iddianame savcılığın garajındaki ejderhadır" dedi.

Avukat Ağaçdiken, dosyadaki bilirkişilerin kamu görevlisi olması nedeniyle objektif rapor veremeyeceklerini söyledi ve mahkemenin yeni bir bilirkişi raporu almak zorunda olduğunu ifade etti. Ağaçdiken, dosyadaki mevcut bilirkişi raporunun bozma sebebi sayılacağına belirtti.

Avukat Antika ise müvekkilinin sıfır eylemden tutuklu olduğunu, örgüt üyeliği iddiasıyla cezaevinde olduğuna dikkat çekerek "Bu oldukça soyut bir iddia" dedi.

Ardından mahkeme başkanı duruşmayı bitirdi. Duruşma yarın devam edecek

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 56'ıncı Günü Sona Erdi - Son Dakika

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