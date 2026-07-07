İbb Davasında 63. Gün… Fatih Keleş'in Avukatı Nergis İnce: "Önce İsim Seçiliyor, Sonra Deliller O Etikete Göre Şekillendiriliyor"

Haber: Esra TOKAT

İSTANBUL - İBB Davası'nda tutuklu yargılanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Nergis İnce, iddianamede suç örgütünün varlığını ortaya koyabilecek somut hiyerarşik yapı, emir-talimat ilişkisi ve organik bağın ortaya konulamadığını belirterek, "Önce bir isim seçiliyor, sonra o isme bir etiket yapıştırılıyor, ardından bütün deliller o etiketin altına yerleştiriliyor" dedi. Duruşma, İnce'nin savunmasına devam edilmek üzere yarın sabaha ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada tutuklu yargılanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Nergis İnce, iddianamede örgüt yapısını ortaya koyacak somut hiyerarşi, emir-talimat ilişkisi ve organik bağın gösterilemediğini ifade etti ve "Önce bir isim seçiliyor, sonra o isme bir etiket yapıştırılıyor, ardından bütün deliller o etiketin altına yerleştiriliyor" dedi.

Belediyelerin kanunla kurulmuş kamu idareleri olduğuna dikkat çeken İnce, yöneticiler hakkında suç isnadında bulunulmasının tek başına kurumu suç örgütüne dönüştürmeyeceğini belirtti. Bir yapının suç örgütü sayılabilmesi için kuruluş amacının suç işlemek olması gerektiğini savunan İnce, iddianamede bu unsurların ortaya konulamadığını ifade etti.

Savunmasının son bölümünde iddianamede yer verilen örgüt şemasını da eleştiren İnce, yalnızca kişi sayısının belirtilmesinin örgütün varlığını ispatlamaya yetmeyeceğini söyledi. İnce, "Üçten fazla kişi olmak tek başına elverişlilik ya da hiyerarşi unsurunu oluşturmaz" ifadelerini kullandı. Avukat İnce, yorulduğunu ve savunmasına bugünlük devam edemeyeceğini belirtmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Fatih Keleş'in avukatı Nergis İnce'nin savunmasına yarın sabah devam edilecek.