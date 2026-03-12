İbb Davası'nda Dördüncü Gün… Mahkeme Başkanı ve Bazı Gazeteciler Arasında Gerilim Sonrası Duruşmaya 16 Mart Pazartesi Gününe Kadar Ara Verildi

Haber: Zuhal Çiloğlan/ Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın dördüncü gününde duruşmaya verilen arada, sanıklar salondan ayrılırken bazı gazetecilerin Ekrem İmamoğlu'na soru sorması üzerine Mahkeme Başkanı, gazetecilerin, basına ayrılan masalı bölümden tekrar izleyici kısmına geçmesi yönünde talimat verdi. Gazeteciler ise yerlerinden ayrılmayacaklarını ifade etti. Mahkeme Başkanı, "İyi niyetli davrandık, suistimal edildiğini gördük" dedi. Duruşmaya verilen 10 dakikalık ardından Mahkeme Başkanı duruşma düzeninin sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmaya, 16 Mart Pazartesi gününe kadar ara verdi.

Duruşmaya verilen arada, sanıklar salondan ayrılırken bazı gazetecilerin Ekrem İmamoğlu'na soru sorması üzerine Mahkeme Başkanı, gazetecileri uyardı. Başkan gazetecilerin, basına ayrılan masalı bölümden tekrar izleyici kısmına geçmesi yönünde talimat verdi. Gazeteciler ise yerlerinden ayrılmayacaklarını ifade ettiler.

Sanıklar verilen aranın ardından salona yine alkışlarla girdi. İzleyiciler sanıklara "Cumhuriyet'in askerleri", "Sizinle gurur duyuyoruz" diye seslendiler. Ekrem İmamoğlu salona geldiğinde ise izleyiciler "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganını attı. İmamoğlu'nun ardından Mahkeme Heyeti salona girdi.

İmamoğlu: "Dışarıda yeterince sansür var"

Mahkeme Başkanı "İyi niyetli davrandık, suistimal edildiğini gördük. Ben iyi niyetli davrandım, ama farklı amaçlar olduğunu gördük" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ise "Dışarıda yeterince sansür var" dedi. Mahkeme Başkanı'nın, "10 metre geriye gitmekten sansür olmaz. Kısa bir 10 dakika ara vereceğim" sözleri üzerine, izleyici kısmından seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Bu tür kararlarla mahkemeyi kaosa sürüklemeyin. Lütfen bu tavrınızdan vazgeçin. Bu kararınızdan vazgeçin" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun da basına yönelik tutuma tepki göstermesi üzerine Mahkeme Başkanı, "O zaman sanıklar da aşağı insin. Mahkeme düzeni sağlansın. Ara verelim" dedi.

Mahkeme Başkanı, verilen 10 dakikalık aranın ardından gazetecilerin kendilerine tesis edilen masalı bölümden ayrılıp izleyici bölümüne geçmemesi üzerine, "duruşma düzeninin sağlanamadığı" gerekçesiyle duruşmayı sonlandırdı. Duruşmaya, 16 Mart Pazartesi günü devam edilecek.