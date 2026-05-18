İbb Davası'nda 39'uncu Gün Başladı... Murat Kapki'nin Avukatı: "Müvekkilimin Etkin Pişmanlık İfadeleri Baskıyla Alındı, Yok Hükmünde"

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 39'uncu günü, iş insanı Murat Kapki'nin çapraz sorgusuyla devam ediyor. Söz alan Kapki'nin avukatı Fikret Aras, müvekkilinin etkin pişmanlık şeklindeki ifadelerinin, savcılıkta baskıyla ve yönlendirmeyle alındığını belirterek, "Alınan bu ifadeler legal değildir. Yok hükmündedir. Bu nedenle bu ifadelerin soruşturma ve yargılama dosyasında yokmuş gibi değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 39'uncu gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülüyor. Birçok sanık yakını ve CHP'linin takip ettiği duruşmada tutuklu sanıklar, alkışlar ve sloganlar eşliğinde salona getirildi.

AVUKAT ARAS: "KAPKİ'NİN ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

Geçen hafta savunmasını tamamlayan iş insanı Murat Kapki'nin bugün çapraz sorgusu ve avukat savunmasının da tamamlanması bekleniyor. Öncesinde söz alan Kapki'nin avukatı Fikret Aras, müvekkilinin etkin pişmanlık şeklindeki ifadelerinin, savcılıkta baskıyla ve yönlendirmeyle alındığını belirtti. Avukat Aras, şöyle konuştu:

"Alınan bu ifadeler legal değildir. Yok hükmündedir. Bu nedenle bu ifadelerin soruşturma ve yargılama dosyasında yokmuş gibi değerlendirilmesini talep ediyoruz. Müvekkil cezaevinden adliyeye getirildiğinde uygulanan usul şu şekildedir: Müvekkil ifadeye geçmeden önce kendisine müdafii çağrılır. Müdafiine ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılamazsa veya müdafii buna karşı çıkıp gelmek istemezse barodan bir atama yapılır. ya da müvekkilin kendi müdafii kendi imkanlarıyla gelir. Şimdi bizim olayımızda zaten müdafiler cezaevinde olduğu için olaydan haberleri vardır. Ancak müvekkilimiz olay günü Tekirdağ'dan getirildiğinde doğrudan Cumhuriyet Savcısının odasına alınmıştır. Şu an yanındaki o bölüme zaten avukatların geçme durumu yoktur. Burada müvekkilin kendi anlattığı bir kısım görüşmeler yapılmıştır. O esnada bulunan müdafii arkadaşlarımızın bunları bilmesine imkan yoktur."

"CEZAEVİNDEN ÇIKACAĞI VAADİYLE..."

Müvekkilinin o güne kadar kardeşinin, çalışanlarının, ailesinden pek çok kişinin gözaltına alındığını, ama en önemlisinin, o gün eşinin gözaltına alındığını söyleyen Aras, "Müvekkilim bu psikolojiyle götürüldüğünde kendi aralarında görüşmeler yapılıyor. Daha sonra müvekkilim her şeyi kurtarmak amacıyla, özellikle de bu bölüm önemlidir, kendisinin cezaevinden çıkacağı vaadiyle bir kısım beyanlarda bulunuyor. Alınan bu ifadeler legal değildir. 'Keenlemyekün', yani yok hükmünde ve batıldır. Bu nedenle bu ifadelerin soruşturma ve yargılama dosyasında yokmuş gibi değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu minvalde, heyet dışından gelecek sorulara da müvekkilimizin cevap vermeyeceğini belirtiyoruz. Soru soracak müdafilerin, sanıkların, heyetin ve Cumhuriyet Savcısının bu hususu göz önünde bulundurmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Daha önceki beyanlarında "Savcılık tarafından yönlendirildim" diyerek itirafçılıktan vazgeçen Murat Kapki, geçen haftaki savunmasında atladığı yerler olduğunu söyleyerek, 10-15 dakikalık bir söz hakkı daha istedi. Mahkeme Başkanı'nın talebi kabul etmesi üzerine Kapki, savunmasına eklemeler yapmak üzere kürsüye geldi.