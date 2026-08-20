İBB Davası’nda, savcının, Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebini üst mahkeme de reddetti

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savcının hakkında iki kez tutuklama istediği iş insanı Muzaffer Beyaz hakkındaki talebi, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ardından üst mahkeme olan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın önceki günkü duruşmasında sorgu devam ederken, savcının "çelişkili beyanlar" iddiasıyla, tutuklama istediği ancak mahkeme heyetinin reddettiği Muzaffer Beyaz hakkında ikinci kez tutuklama talep edilmişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Beyaz'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, alabileceği ceza miktarı, soruşturma aşamasındaki çelişkili beyanları ve dosyadaki deliller gerekçe gösterilmişti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davaya da bakan üst mahkeme İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi de ret kararının yasaya uygun olduğu ve düzeltecek husus olmadığı gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti. Bu kararla, Beyaz hakkındaki tutuksuz yargılama kararı kesinleşti.