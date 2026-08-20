İBB Davası’nda, savcının, Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebini üst mahkeme de reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Davası’nda, savcının, Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebini üst mahkeme de reddetti

İBB Davası’nda, savcının, Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebini üst mahkeme de reddetti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Davası'nda savcının iş insanı Muzaffer Beyaz hakkındaki ikinci tutuklama talebi, üst mahkeme İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedildi. Böylece Beyaz'ın tutuksuz yargılanması kararı kesinleşti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savcının hakkında iki kez tutuklama istediği iş insanı Muzaffer Beyaz hakkındaki talebi, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ardından üst mahkeme olan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın önceki günkü duruşmasında sorgu devam ederken, savcının "çelişkili beyanlar" iddiasıyla, tutuklama istediği ancak mahkeme heyetinin reddettiği Muzaffer Beyaz hakkında ikinci kez tutuklama talep edilmişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Beyaz'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, alabileceği ceza miktarı, soruşturma aşamasındaki çelişkili beyanları ve dosyadaki deliller gerekçe gösterilmişti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davaya da bakan üst mahkeme İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi de ret kararının yasaya uygun olduğu ve düzeltecek husus olmadığı gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti. Bu kararla, Beyaz hakkındaki tutuksuz yargılama kararı kesinleşti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası’nda, savcının, Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebini üst mahkeme de reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski ABD hemen harekete geçti Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin “11 yıl sonra kuduran vaka var“ Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Aynı kaderi paylaştılar Yan yana defnedildiler Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil
Günlerdir haber alınamıyordu Acı gerçek evine girince anlaşıldı Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı

12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 12:38:54. #7.12#
SON DAKİKA: İBB Davası’nda, savcının, Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebini üst mahkeme de reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.