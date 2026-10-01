İBB Davası\'nda savcı, İmamoğlu dahil 57 sanığın tutukluluk halinin devamını istedi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nda görüşü sorulan duruşma savcısı, cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 57 kişinin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davanın 91'inci gününde, ek iddianameyle davaya eklenen 6 tutuklu sanığın tahliye talepleri alındı.

Beyanların ardından ara kararlar için görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 57 tutuklu sanığın da tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme heyetinin tutukluluk değerlendirmesi için duruşmaya ara verildi.