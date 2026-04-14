İbb Davası'nda 21. Gün Başladı... Aym'nin Sağlık Sorunları Nedeniyle Tedbir Kararı Verdiği Tutuklu Esma Bayrak Savunma Yapıyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 21. günü, tutuklu sanıkların savunmasıyla devam ediyor. Bugün duruşma, tutuklu sanık reklamcı Esma Bayrak'ın savunmasıyla başladı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Bayrak hakkında sağlık sorunları nedeniyle tedbir kararı vermişti.

İBB Davası'nın duruşması 21. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında Başkan İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıktı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı.Ekrem İmamoğlu, salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla yine "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

Duruşma saat 10.32'de başladı. İlk olarak reklamcı Esma Bayrak'ın savunması dinleniyor.

Bayrak'ın sağlık sorunları nedeniyle avukatı Mert Er Karagülle, AYM'ye başvuru yapmıştı. Anayasa Mahkemesi, 4 Kasım 2025'te, Bayrak hakkındaki tedavi belgeleri dikkate alındığında, "ciddi sağlık sorunları bulunduğu, sağlık durumunun takip altında tutulması ve gereken tedavi, tetkik ve işlemlerinin yapılabilmesi için tüm önlemlerin alınması gerektiği" sonucuna varmıştı. AYM, "Bayrak hakkında tutukluluk haline devam edilmesinde sakınca görmemekle birlikte, başvurucunun yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik tedbir kararı verilmesine, başvurucunun sağlık durumunun ve tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun sürekli takip altında tutulmasına, sağlık durumu gerektirdiği takdirde tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılması da dahil olmak üzere tüm tedbirlerin alınmasına" karar vermişti.

Esma Bayrak hakkında iddianamede, "Murat Ongun ile hareket ettiği, İBB iştirak firmalarından Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinden düzenlenen ihalelere katıldığı, usulsüz yöntemlerle ihaleleri kazandığı veya başkaca kişilerin kazanmasına sebep olduğu, Murat Ongun'un üs olarak kullandığı 'iletişim çadırı ekibi' olarak adlandırılan yerde faaliyet gösterdiği, 'İstanbul Senin' uygulaması verilerini mail atttığı" suçlamaları yer alıyor.