İBB Davası'nın 78. gününde etkin pişmanlık yapan eski müdürün avukatı savunma yaptı
İBB Davası'nın 78. gününde, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuksuz sanık eski İBB Reklam Yönetimi Müdürü Adem Tuncay'ın avukatı Bedirhan Şimşek'in savunması dinlendi. Duruşma, Silivri'deki yeni salonda 51'i tutuklu 414 sanıklı dava kapsamında devam ediyor.
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN
(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 78. günü, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuksuz sanık eski İBB Reklam Yönetimi Müdürü Adem Tuncay'ın avukatının savunmasıyla başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.
Davanın 78. gününde, tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor. Tutuklu sanıklar 11.30'da jandarma eşliğinde salona getirildi. İzleyiciler tutuklu sanıklara isimleriyle seslenerek alkışlarla karşıladı. Duruşma, saat 11.36'da başladı.
İlk olarak etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuksuz sanık eski İBB Reklam Yönetimi Müdürü Adem Tuncay'ın avukatı Bedirhan Şimşek'in savunması dinlendi. Adem Tuncay'ın savunması ve çapraz sorgusu dün tamamlanmıştı.
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