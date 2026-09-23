İBB davasında 436 sanık hakim karşısına çıktı, UYAP arızası duruşmayı yarına bıraktı - Son Dakika
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İBB davasında 436 sanık hakim karşısına çıktı, UYAP arızası duruşmayı yarına bıraktı

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İBB yolsuzluk davasının 86'ncı duruşmasında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı. UYAP'taki teknik sorun nedeniyle duruşma yarına ertelendi; tutuksuz sanıkların savunmaları yarın saat 10.00'da alınacak.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık, 86'ncı duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma, UYAP'taki teknik sorun nedeniyle yarına ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, UYAP sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle sona erdi. Mahkeme, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluPolitikaGüncelHakimSon Dakika

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