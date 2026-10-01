İBB davasında 57'si tutuklu 436 sanığın tahliye talepleri 91. duruşmada görülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB davasında 57'si tutuklu 436 sanığın tahliye talepleri 91. duruşmada görülüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB yolsuzluk davasının 91. duruşmasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 57'si tutuklu 436 sanık hakim önüne çıktı. Tutukluluğa itiraz eden sanıkların tahliye talepleri duruşmada ele alınıyor.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık, 91'inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma sanıkların tutukluluğa karşı tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'NEDEN TUTUKLU OLDUĞUMU SORUYORUM AMA CEVABINI BULAMIYORUM'

Tutuklu sanık Ağaç A.Ş. Genel Müdür yardımcısı Aytekin Karaarslan beyanında, "Mayıs 2026 başında da gözaltına alındım. 5 aydır tutukluyum. Tam 150 gündür neden tutuklu olduğumu her gece kendime soruyorum ama cevabını bulamadım. Ben mali işler genel müdür yardımcısı olarak şirketin mali yönden disiplinini, finansal açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak ana sorumluluğum ve görevim. Bu anlamda da görevimi başarı ile yürüttüğümü düşünüyorum ve bundan da eminim. 'İhaleye fesat karıştırmak' suçuyla isnat ediliyorum. Ancak bu suçlamaya dair herhangi bir somut delil, bir kanıt ben rastlamadım. Tahminler, varsayımlar, ihtimaller bir fikir yürütmek için gerçekten güzel bir yöntem, ancak kesinlik değildir. Tüm ana iddianame ya da ek düzenlenen ek iddianamede adıma olumsuz bir beyan, hiçbir yönetici, hiçbir tedarikçi, hiçbir sanık, hiçbir tanık tarafından verilmemiştir. Gerek HTS, gerek MASAK raporlarında bir tek soru vardır benimle ilgili. Şubat 2023'te 202 gramlık bir altının banka hesabına yatırılmasıyla ilgili bir sorudur. Bu bizim aile birikimimizdir. Maraş depreminden sonra bunu dijital ortama yatırma kararıyla, birlikte yatırmışızdır" dedi.

Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluPolitikaGüncelHakimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
16:52
AK Partili Kıratlı’dan Genel Kurul’u terk edenlere tepki: Parti yeni ama tavır eski
AK Partili Kıratlı'dan Genel Kurul'u terk edenlere tepki: Parti yeni ama tavır eski
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:33:48. #.0.3#
SON DAKİKA: İBB davasında 57'si tutuklu 436 sanığın tahliye talepleri 91. duruşmada görülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei