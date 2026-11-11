İBB davasının 108. duruşmasında 46'sı tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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İBB davasının 108. duruşmasında 46'sı tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı

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İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının 108. duruşmasında 46'sı tutuklu toplam 436 sanık yargılandı. Aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu duruşmada tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinlendi.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanık, 108'inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma, tutuklu bulunan sanıkların tahliye taleplerinin dinlenmesiyle devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'HAKSIZ MENFAAT ELDE ETMEDİM'

Tutuklu sanık İBB Emlak Yönetim Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, "Hiçbir şekilde bir suç örgütü üyesi olmadım. Haksız bir menfaat elde etmedim. Hukuka aykırı bir talimat almadım ya da yerine getirmedim. Haksız bir menfaat temin ettiğimi veya rüşvet aldığımı söyleyen de yok. Biz sadece görevimize layık olmaya çalıştık. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi.

'SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ DEĞİLİM'

Tutuklu sanık, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan, "Ben suç örgütü üyesi değilim, hiçbir zaman olmadım. Herhangi bir menfaat temin etmiş değilim. İBB'de herhangi bir yetkiye sahip olmadığım gibi huzur hakkı alabilecek durumda da olmadım. İBB ile hiçbir ilişkim olmadı. Sadece dışarıdan, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarına Cumhuriyet Halk Partisi ile sözleşme yaparak destek oldum. Dolayısıyla bu zulme son verilmesini talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

'İMAMOĞLU'NUN AVUKATI OLMAKLA CEZALANDIRILIYORUM'

Tutuklu sanık ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ise tahliyesini talep ederek, "Hukuk bürosunda yapılan toplantıda hiç olmadım. İddianamenin dayandığı HTS kayıtları, bu toplantıda olmadığımı gösteriyor. Toplantıya katıldığını beyan eden kişiler de benim orada olmadığımı söylüyor. Toplantının yapıldığı saatte, toplantı yerinden 60 kilometre uzaktaki Kadıköy'deydim. Bu iddianame beni, İmamoğlu'nun avukatı olmakla cezalandırıyor" dedi.

Kaynak: DHA
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