İBB'de Kirli Su ve Sokak Hayvanları Tartışmaları - Son Dakika
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İBB'de Kirli Su ve Sokak Hayvanları Tartışmaları

İBB Meclisi'nde kirli su ve sahipsiz hayvanlarla ilgili iki ayrı soru önergesi verildi.

12.02.2025 18:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, kentte musluklardan kirli su akmasına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.???????

Oturumda AK Parti'li Meclis Üyesi Özlem Zekiye Bağlar, İstanbul'da musluklardan kirli su akmasına ilişkin soru önergesi verdi.

Kentte son günlerde birçok ilçede musluklardan çamurlu su akmasının ciddi endişeler oluşturduğunu anlatan Bağlar, İBB kuruluşu İSKİ'nin bu sorunun kaynağını araştırıp araştırmadığını sordu.

Toplum sağlığını tehdit eden bu durumun tekrar yaşanmaması için hangi önlemlerin alındığını soran Bağlar, "Musluk suları insan sağlığı açısından risk taşıyor mu? Kontroller ne sıklıkla ve hangi standartlarda yapılmaktadır? Bu durum, bir altyapı çalışmasından kaynaklanıyorsa neden önceden kamuoyuna duyurulmamıştır? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da 'Musluktan içilebilir su akacak.' vaadi üzerinden 6 yıl geçmiştir. Bu söz ne zaman yerine getirilecektir?" diye konuştu.

Bağlar'ın soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili soru önergesi

AK Parti'li Meclis Üyesi Abdulhakim Kaya ise sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili soru önergesi verdi.

Kaya, "CHP'li İBB yönetiminin 2019'dan bu yana sokak hayvanları konusunda ne yaptığı ve yeni yasayla hangi adımları attığı belirsizdir." dedi.

Yeni yasayla barınak ihtiyacı, kısırlaştırma ve sahiplendirme konusunun kritik hale geldiğini anlatan Kaya, bu kapsamda İBB'nin son bir yılda hangi çalışmaları yaptığını ve bundan sonra ne tür çalışmaların planlandığını sordu.

Kaya, "İBB'ye ait mezarlıklarda sahipsiz hayvanların arttığı, vatandaşların kabir ziyaretlerinde zorluk yaşadığı bilinmektedir. Bu soruna dair bir çözüm planınız var mı? Sokak hayvanları konusunda ilçe belediyeleriyle koordinasyon sağlamak zorunluyken İBB olarak bu yönde herhangi bir girişimde bulundunuz mu?" ifadelerini kullandı.

Kaya'nın sahipsiz hayvanlarla ilgili verdiği soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'de Kirli Su ve Sokak Hayvanları Tartışmaları - Son Dakika

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