İbb, Oyuncak Kütüphanesi Projesi'yle 21 Bini Aşkın Çocuğa Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb, Oyuncak Kütüphanesi Projesi'yle 21 Bini Aşkın Çocuğa Ulaştı

28.02.2026 21:34  Güncelleme: 02:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ailelerin çocukları için hayata geçirdiği Oyuncak Kütüphanesi projesi ile sosyal eşitlik fırsatları sunuyor. 21 bin 723 çocuğa hizmet veren proje, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocukların sosyal eşitlik fırsatını yakalamaları amacıyla; dezavantajlı ailelerin, yüksek maliyetli eğitim setlerine erişimini sağlıyor. Paylaşmayı öğreten, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimini destekleyen 'Oyuncak Kütüphanesi' projesi ile 21 bin 723 çocuğa, toplam 47 bin 729 hizmet ulaştırıldı.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 1 Nisan 2021 tarihinde hayata geçirilen 'Oyuncak Kütüphanesi' projesi, bugüne kadar toplamda 21 bin 723 çocuğun yüzünü güldürdü. Oyuncak Kütüphanesi projesiyle; paylaşım kültürünü çocuk yaşta aşılamayı, nitelikli oyuncaklara erişimi ve aile bütçesine destek olmayı amaçlayan bütüncül bir gelişim hedefleniyor. Pedagojik onaylı ve ekolojik materyallerden oluşan geniş envanteri ile Oyuncak Kütüphanesi, çocukların bilişsel, fiziksel ve yaratıcı gelişimini destekliyor.

"Minikler paylaşmayı öğreniyor"

Oyuncak Kütüphanesi'nde sistem, sürdürülebilir bir ödünç alma modeli ile çalışıyor; çocuklar, merkezlerde yaş gruplarına uygun oyuncaklarla vakit geçiriyor. Minikler, beğendikleri oyuncakları 15 gün süreyle evlerine ödünç alabiliyor. İade edilen oyuncaklar, profesyonel yöntemlerle dezenfekte edilerek yeniden kullanıma sunuluyor. Ayrıca, çocuklara yönelik tematik ve eğitici atölye çalışmaları düzenleniyor.

"11 Farklı kategoride zengin içerik"

Oyuncak Kütüphanelerinde; zeka ve strateji oyunlarından sanat ve tasarıma, müzik ve ritim çalışmalarından bilim ve kavram geliştirme setlerine kadar 11 farklı kategoride oyuncak bulunuyor. Bu eğitici eğitim setleri ve oyuncaklar ise şöyle:

"Zeka, Strateji ve Akıl Oyunları, Puzzle, Eşleştirme ve Mantık, Dil, Kitap ve Eğitici Materyaller, Drama ve Rol Oyunları, Sanat ve Tasarım, Müzik ve Ritim, Hareket ve Büyük Motor Beceri Oyuncakları, İnce Motor ve Yapı Oyuncakları, Araç ve Mekanik Oyuncaklar, Bebek ve Duyu (0-3 Yaş) Oyuncaklar, Bilim ve Kavram Geliştirme Oyuncakları."

"Nasıl başvuru yapılır?"

Oyuncak Kütüphanesi'nden yararlanmak isteyen İstanbullular; ALO 153 Çözüm Merkezi, sosyal medya kanalları aracılığıyla Instagram: @ibb_kadin, X: @ibbkadin (https://x.com/ibbkadin) ve @ibbkadinaile hesaplarından başvuru yapabilecek. Yüz yüze başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise hizmet verilen merkezleri ziyaret ederek başvuruda bulunabilecek.Oyuncak Kütüphaneleri, İBB'ye bağlı 14 İBB Kadın Hizmet Merkezi, 8 Mahalle Evi ve 19 İSADEM olmak üzere 41 merkezde hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb, Oyuncak Kütüphanesi Projesi'yle 21 Bini Aşkın Çocuğa Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 03:41:24. #.0.4#
SON DAKİKA: İbb, Oyuncak Kütüphanesi Projesi'yle 21 Bini Aşkın Çocuğa Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.