İbb, Oyuncak Kütüphanesi Projesi'yle 21 Bini Aşkın Çocuğa Ulaştı

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocukların sosyal eşitlik fırsatını yakalamaları amacıyla; dezavantajlı ailelerin, yüksek maliyetli eğitim setlerine erişimini sağlıyor. Paylaşmayı öğreten, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimini destekleyen 'Oyuncak Kütüphanesi' projesi ile 21 bin 723 çocuğa, toplam 47 bin 729 hizmet ulaştırıldı.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 1 Nisan 2021 tarihinde hayata geçirilen 'Oyuncak Kütüphanesi' projesi, bugüne kadar toplamda 21 bin 723 çocuğun yüzünü güldürdü. Oyuncak Kütüphanesi projesiyle; paylaşım kültürünü çocuk yaşta aşılamayı, nitelikli oyuncaklara erişimi ve aile bütçesine destek olmayı amaçlayan bütüncül bir gelişim hedefleniyor. Pedagojik onaylı ve ekolojik materyallerden oluşan geniş envanteri ile Oyuncak Kütüphanesi, çocukların bilişsel, fiziksel ve yaratıcı gelişimini destekliyor.

"Minikler paylaşmayı öğreniyor"

Oyuncak Kütüphanesi'nde sistem, sürdürülebilir bir ödünç alma modeli ile çalışıyor; çocuklar, merkezlerde yaş gruplarına uygun oyuncaklarla vakit geçiriyor. Minikler, beğendikleri oyuncakları 15 gün süreyle evlerine ödünç alabiliyor. İade edilen oyuncaklar, profesyonel yöntemlerle dezenfekte edilerek yeniden kullanıma sunuluyor. Ayrıca, çocuklara yönelik tematik ve eğitici atölye çalışmaları düzenleniyor.

"11 Farklı kategoride zengin içerik"

Oyuncak Kütüphanelerinde; zeka ve strateji oyunlarından sanat ve tasarıma, müzik ve ritim çalışmalarından bilim ve kavram geliştirme setlerine kadar 11 farklı kategoride oyuncak bulunuyor. Bu eğitici eğitim setleri ve oyuncaklar ise şöyle:

"Zeka, Strateji ve Akıl Oyunları, Puzzle, Eşleştirme ve Mantık, Dil, Kitap ve Eğitici Materyaller, Drama ve Rol Oyunları, Sanat ve Tasarım, Müzik ve Ritim, Hareket ve Büyük Motor Beceri Oyuncakları, İnce Motor ve Yapı Oyuncakları, Araç ve Mekanik Oyuncaklar, Bebek ve Duyu (0-3 Yaş) Oyuncaklar, Bilim ve Kavram Geliştirme Oyuncakları."

"Nasıl başvuru yapılır?"

Oyuncak Kütüphanesi'nden yararlanmak isteyen İstanbullular; ALO 153 Çözüm Merkezi, sosyal medya kanalları aracılığıyla Instagram: @ibb_kadin, X: @ibbkadin (https://x.com/ibbkadin) ve @ibbkadinaile hesaplarından başvuru yapabilecek. Yüz yüze başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise hizmet verilen merkezleri ziyaret ederek başvuruda bulunabilecek.Oyuncak Kütüphaneleri, İBB'ye bağlı 14 İBB Kadın Hizmet Merkezi, 8 Mahalle Evi ve 19 İSADEM olmak üzere 41 merkezde hizmet veriyor.