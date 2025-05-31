İBB'den KİPTAŞ Malazlar Kibrit İddialarına Yanıt

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "KİPTAŞ Malazlar Kibrit'in arsasına çöktü" iddialarıyla ilgili, "Arsa sahibi tüm haklarını aldıktan iki yıl sonra, hukuki temeli olmayan bir dava açmış ve tapunun iptali ile arsanın tekrar kendilerine devrini istemiş ancak mahkeme bu davayı reddetmiştir. Buna rağmen Sağlam Satış ve Pazarlama A.Ş. (Malazlar), haksız taleplerini siyasi bir baskı aracına dönüştürerek kamuoyunu yanıltmakta, hukuk mahkemeleri ve adil yargılamayı etkilemeye çalışmakta ve bu yolla açıkça suç işlemektedir" açıklamasını yaptı.

İBB, "KİPTAŞ Malazlar Kibrit'in arsasına çöktü" ve " KİPTAŞ, vatandaşlara ileride mağdur olacakları daireleri sattı" iddiaları ile ilgili "yalanlar – gerçekler" başlığı altında açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalan: KİPTAŞ Malazlar Kibrit'in arsasına çöktü

Gerçek: KİPTAŞ, Sağlam Satış ve Pazarlama A.Ş.'ye (Malazlar) ait arsayı sözleşme gereği satın almış, bedelini hem daire devriyle hem nakit olarak tamamen ödemiştir. Arsa sahibi tüm haklarını aldıktan iki yıl sonra, hukuki temeli olmayan bir dava açmış ve tapunun iptali ile arsanın tekrar kendilerine devrini istemiş ancak mahkeme bu davayı reddetmiştir. Buna rağmen Sağlam Satış ve Pazarlama A.Ş. (Malazlar), haksız taleplerini siyasi bir baskı aracına dönüştürerek kamuoyunu yanıltmakta, hukuk mahkemeleri ve adil yargılamayı etkilemeye çalışmakta ve bu yolla açıkça suç işlemektedir.

Yalan: KİPTAŞ, vatandaşlara ileride mağdur olacakları daireleri sattı

Gerçek: Sağlam Satış ve Pazarlama A.Ş. (Malazlar), hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği daire satışları hakkında mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştur. Ancak bu talep, mahkeme tarafından reddedilmiş ve bu ret kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından da onanarak kesinleşmiştir. Bu karar, daire satışlarının hukuka uygunluğunu açıkça ortaya koymaktadır."