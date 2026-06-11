İbb, Lgs ve Yks Günlerinde Bazı Noktalarda Öğrenci ve Ailelerine Kumanya Desteği Verecek - Son Dakika
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İbb, Lgs ve Yks Günlerinde Bazı Noktalarda Öğrenci ve Ailelerine Kumanya Desteği Verecek

11.06.2026 10:35  Güncelleme: 11:25
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İBB, LGS ve YKS sınav günlerinde 10 farklı noktada mobil araçlarla öğrenci ve ailelerine ücretsiz çay, su, kek ve meyve suyu ikramı yapacak.

(İSTANBUL) İBB, sınav süreçlerinde öğrencileri ve ailelerini desteklemeyi sürdürüyor. LGS ve YKS'nin gerçekleştirileceği günlerde, sınav merkezleri çevresinde kurulan ikram noktaları aracılığıyla adaylara ve yakınlarına ücretsiz kumanya desteği sağlayacak. Kumanya dağıtımı, 10 farklı noktada gerçekleştirilecek. Okul önünde hazır bekleyen mobil araçlar aracılığıyla adaylara ve ailelere çay, su, kek, meyve suyu servisi yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşletmeler Şube Müdürlüğü, eğitim alanında yürüttüğü sosyal destek faaliyetleri kapsamında, 2026 yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreçlerinde sınava katılan öğrenciler ve yakınlarına yönelik kumanya dağıtımını bu yıl da gerçekleştiriyor.

MOBİL ARAÇLAR OKUL ÖNLERİNDE HAZIR BULUNACAK

2026 yılı LGS ve YKS günlerinde kumanya dağıtımı, 10 farklı noktada gerçekleştirilecek. Okul önünde hazır bekleyen mobil araçlar aracılığıyla adaylara ve ailelere çay, su, kek, meyve suyu servisi yapılacak. Sınava katılım yoğunluğu, erişilebilirlik ve operasyonel uygunluk kriterleri dikkate alınarak belirlenen sınav merkezleri ve uygulama noktalarında dağıtımlar gerçekleştirilecek. İBB, sosyal destek hizmeti kapsamında uygulama ile birlikte sınav günü öğrencilerin ve ailelerinin yanında olmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Yaşam, YKS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb, Lgs ve Yks Günlerinde Bazı Noktalarda Öğrenci ve Ailelerine Kumanya Desteği Verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbb, Lgs ve Yks Günlerinde Bazı Noktalarda Öğrenci ve Ailelerine Kumanya Desteği Verecek - Son Dakika
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