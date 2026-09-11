İBB\'den okul açılışında toplu ulaşım hamlesi, 14 Eylül\'de 06.00-16.00 arası ücretsiz

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, bugün öğle saatlerinde İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nı (AKOM) ziyaret ederek yeni başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesinde değerlendirmede bulundu. 14 Eylül Pazartesi günü yeni dönemle yoğunlaşacak trafik için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Aslan, "Çocuklarımızın okullarına güvenle ulaşması, İstanbulluların da ilk gün yaşanacak yoğunluktan mümkün olduğunca az etkilenmesi için tüm birimlerimizle sahada olacağız" dedi.

İBB, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin ve tüm İstanbulluların güvenli ve kolay ulaşım sağlaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. AKOM ziyaret ederek son durum bilgisini alan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, hazırlıklara ilişkin konuşmasında şunları söyledi:

"TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK"

"14 Eylül Pazartesi günü 06.00 ile 16.00 saatleri arasında bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da toplam 3 bin 665 ilave sefer düzenleyeceğiz. Toplu taşıma kapasitemizi artırarak mümkün olduğunca fazla İstanbulluyu toplu ulaşıma yönlendireceğiz.

94 İSPARK OTOPARKI SERVİS ARAÇLARINA ÜCRETSİZ

Toplu taşıma kapasitemizi artırarak mümkün olduğunca fazla İstanbulluyu toplu taşıma araçlarımıza yönlendirmeye çalışacağız. Yaklaşık 18 bin okul servisi trafiğe çıkacak. Okul çevrelerindeki 94 İSPARK otoparkımızda servis araçlarımıza gün boyunca ücretsiz park imkanı sağlayacağız. Servislerimizi ve sürücülerimizi tabii ki ilgili dernek ve kurumlarla beraber denetleyeceğiz. Velilerimiz de İBB'nin sistemi üzerinden servis sürücülerinin yetki belgelerini kontrol edebilecek ve resmi servis ücretlerini hesaplayabilecek.

"OKUL ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK İŞARETLEMELERİNİ YENİLEDİK"

Bizim için her şeyden önemlisi evlatlarımızın güvenliği. Bu nedenle İstanbul genelinde 3 bin 857 okul geçidimizi kullanıma hazır hale getirdik. Okul çevrelerindeki trafik işaretlemelerinin tamamını yeniledik. 64 kavşakta çocuklarımız için hazırlanan seslendirmeli sinyalizasyon sistemlerini devreye aldık. Açılış günü sahada 231 personelimiz, 30 yerinde çözüm aracımız ve ekiplerimiz sahada olacak.

"İSTANBUL'DA HEM YOL HEM DE ŞANTİYE ÇALIŞMALARINI DURDURACAĞIZ"

Can ve mal güvenliği görevlilerimizle beraber problemsiz bir okula başlama dönemi yaşatmak istiyoruz. İlk hafta gündüz saatlerinde trafiği etkileyecek veya okul çevresinde olan şantiyelerde çalışma olmaması için İstanbul'da hem yol çalışmalarını hem de şantiye çalışmalarımızı bir hafta boyunca durduracağız. Yine pazartesi günü sabah burada tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber aldığımız tedbirlerin uygulanmasını buradan kameralarla izleyeceğiz. Hiç kimsenin gözü arkada kalmasın.

"YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TÜM YURTTAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve devletin tüm kurumlarıyla güvenli eğitim döneminin başlaması ve sürdürülebilmesi için her noktayı kameralarla takip ediyoruz. En ufak bir olayda hem emniyet birimlerimiz hem jandarmamız ve valiliğimizle biz anında müdahale edeceğiz. Şimdiden yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm yurttaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."