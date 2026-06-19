İBB Genel Müdür Yardımcısı Karaal\'ın Kaçırılma Anları

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anları güvenlik kmerasına yansıdı. Görüntülerde telefonla konularak kaldırımda yürüyen Karaal'ın önünün kimliği belirsiz kişilerce kesildiği anlar görülüyor. 3 kişi Karaal'ın kolundan tutup o sırada caddeye gelen araca binmesi için koluna giriyor. Otomobil daha sonra caddeden uzaklaşıyor.