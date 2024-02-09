İBB, İSKİ Ömerli Havzası Çevre Projesi'ni tamamladı - Son Dakika
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İBB, İSKİ Ömerli Havzası Çevre Projesi'ni tamamladı

İBB, İSKİ Ömerli Havzası Çevre Projesi\'ni tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İSKİ Ömerli Havzası Çevre Projesi tamamlandı. Proje kapsamında Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik ve Şile'de toplam 74 bin 300 metre uzunluğunda atık su ve 8 bin 300 metre yağmur suyu şebeke ve kolektör hatları tamamlandı. Yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla Ömerli İçme Suyu Havzası'nın suyu temiz şekilde muhafaza edilecek.

09.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:15
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "İSKİ Ömerli Havzası Çevre Projesi" töreni gerçekleştirildi.

Tuzla'daki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu projenin, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik ve Şile'yi kapsadığını söyledi.

Yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla 47 noktada Ömerli İçme Suyu Havzası'nın suyunu temiz şekilde muhafaza ettiklerini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Arıtacağız. Evlerde pırlanta gibi evlatlarımız, o suyu içecekler. Çocuklarımız, o suyla yüzünü yıkayacaklar. Annelerimiz, aileler, güzel yemeklerini yapacaklar, abdestlerini alacaklar, hijyenik ihtiyaçlarını giderecekler. Bugün burada toplam 74 bin 300 metre uzunluğundaki atık su, 8 bin 300 metre yağmur suyu şebeke ve kolektör hatlarını tamamlamış bulunuyoruz. Artık yağmur suları, temiz bir şekilde havzalardan, derelerden Ömerli'ye akıyor olacak."

Kaynak: AA

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