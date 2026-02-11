İBB, İtfaiye İçin 175 Araç Alacak - Son Dakika
İBB, İtfaiye İçin 175 Araç Alacak

11.02.2026 18:49
İBB Meclisi, İstanbul İtfaiyesi için 175 araç alımını onayladı, 6 milyar lira borçlanma kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul İtfaiyesinin yangınlara varış süresinin azaltılması amacıyla 175 araç alınması için yaklaşık 6 milyar liralık borçlanma yapılması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada gerçekleşti.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün 2026 yılı mali bütçesinde yer alan "İtfaiye Yangın Müdahale ve Doğal Afet Mücadele Araç ve Ekipmanları Alımı" projesi kapsamındaki borçlanma maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, İstanbul İtfaiyesinin etkin bir şekilde yangın ve diğer acil durumlara müdahale edebilmesi ve ortalama müdahale süresinin azaltılması amacıyla araç kapasitesinin yenilenmesi ve artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu kapsamda 175 araç alımını kapsayan 116 milyon 15 bin avro (6 milyar 30 milyon 870 bin lira) tutarında, KDV ve sigorta primi ilavesiyle dış borçlanma, iç borçlanma, yurt dışı tahvil, yurt içi tahvil veya ilgili mevzuat çerçevesinde diğer finansal enstrümanlar yoluyla borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı veya Başkan Vekilinin görevlendireceği kişilere yetki verilmesi talep edildi.

Mecliste yapılan oylamada, borçlanmaya ilişkin gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İstanbul, İtfaiye, Finans, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
