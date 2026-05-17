İbb, D-100 Cevizli Kavşağı Araç Üst Geçidi'ni Depreme Karşı Güçlendirdi

17.05.2026 10:51  Güncelleme: 11:54
(İSTANBUL) İBB, deprem riskine karşı kent genelindeki altyapıyı sağlamlaştırmak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla köprü güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartal'daki D-100 Cevizli Kavşağı Araç Üst Geçidi'nde yürütülen çalışmalar tamamlanarak yapı depreme karşı güçlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kartal'daki Cevizli Kavşağı Araç Üst Geçidi'nde gerçekleştirilen güçlendirme çalışmaları tamamlandı. D-100 Karayolu üzerindeki önemli ulaşım noktalarından biri olan üst geçitte yürütülen çalışmalar hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de yapının uzun yıllar güvenli şekilde hizmet vermesi açısından önem taşıyor.

YAPI GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2025 tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında köprüde betonarme mantolama uygulamaları yapılırken, elastomer mesnetler yenilendi ve genleşme derzleri değiştirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte üst geçidin taşıyıcı sistemi güçlendirilerek yapı güvenliği artırıldı. Projede fiziki ilerleme yüzde 100 seviyesine ulaşılarak imalatları tamamlandı.

Bu kapsamda tamamlanan köprü güçlendirme sayısı 7'ye ulaşırken, 7 köprüde çalışmalar devam ediyor. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla İstanbul'un ulaşım altyapısının daha güvenli ve dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

