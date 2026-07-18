İbb Kreş Ücretlerine Zam

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, belediyenin işlettiği kreşlere zam. 5 bin lira olan aylık ücretler 8 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane yerleşkesinde yapıldı. Meclis oturumunda İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2026 yılı ücret tarifesi görüşüldü.

Belediyenin işlettiği aylık ücreti 5 bin lira olan kreşlerin 8 bin liraya yükseltilmesi istenildi. Gerçekleşen oylamada zam teklifi kabul edildi. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretleri de zamlandı. Raporda yüzde 25 ila 42,86 zam yapılması teklif edildi. Buna göre araç çekme ücreti 38,90 zamla 1800 liradan 2 bin 500 liraya, 5 kilometreye kadar özel taşıma ücretinin 1800 liradan 2 bin 500 liraya ilave kilometre ücretinin yüzde 42,86 zamla 70 liradan 100 liraya yükseltilmesi istenildi.

Yediemin otoparkları motorlu bisikletlerde 50 liradan 70 liraya, motosiklerde 100 liradan 130 liraya, otomobillerde 200 liradan 250'ya kamyonet, arazi taşıtı ve minibüslerde 230 liradan 300 liraya kamyon ve otobüslerde 350 liradan 450 liraya, iş makinelerinde 450 liradan 600 liraya çıkarılması talep edildi. Mecliste yapılan oylama sonucunda zamlı tarifeler kabul edildi.