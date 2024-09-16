İBB Kültür A.Ş. Sanat Rotası ile Müzeleri Ziyarete Açıyor

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından ilki temmuz ayında İstanbul Modern'de düzenlenen "Sanat Rotası"nın yeni yönü, İBB Kültür A.Ş.ye ait müzeler olacak. Turda sanatseverler, rehberler eşliğinde Şerefiye Sarnıcı, Miniaturk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı olmak üzere beş müzeyi ziyaret edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş., ilkini temmuz ayında İstanbul Modern'de dünyaca ünlü sanatçı Olafur Eliasson'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Senin beklenmedik karşılaşman" için düzenlediği "Sanat Rotası", turuna bünyesindeki müzelerle devam ediyor. Müze şeflerinin rehberliğinde gezdirilecek olan ziyaretçiler, İBB Kültür A.Ş. çatısında yer alan Şerefiye Sarnıcı, Miniaturk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı'nı keşfederek benzersiz bir sanat yolculuğuna çıkacak. Ücretsiz olan "Sanat Rotası"na katılmak için kayıtlar Radar Türkiye üzerinden gerçekleştiriliyor.

Program şöyle:

Şerefiye Sarnıcı - 16 Eylül Pazartesi/10: 00

Miniatürk - 19 Eylül Perşembe/13: 00

Panorama 1453 Tarih Müzesi - 24 Eylül Salı/11: 00

İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi - 26 Eylül Perşembe/10: 00

Yerebatan Sarnıcı - 30 Eylül Pazartesi/11: 00