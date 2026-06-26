İBB Kültür AŞ Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İBB Kültür AŞ Başkanı Gözaltına Alındı

26.06.2026 23:22
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Erhan Karaal dosyası kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, yağma suçundan tutuklandı.

(İSTANBUL) - İBB Kültür AŞ Başkanı Erhan Karaal dosyası kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklandı.

İBB Kültür AŞ Başkanı Erhan Karaal dosyası kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından 10 şüphelinin tamamı, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Kültür AŞ Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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