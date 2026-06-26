Japonya'nın Çiba eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, 43 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Son Dakika › Güncel › Japonya'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?