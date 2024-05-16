İBB Meclisi, hafriyat depolama ücretlerine yüzde 449 zam yaptı - Son Dakika
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İBB Meclisi, hafriyat depolama ücretlerine yüzde 449 zam yaptı

İBB Meclisi, hafriyat depolama ücretlerine yüzde 449 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bu yıl için önceden belirlenen hafriyat depolama ücretlerine yüzde 449'a varan oranda zam yapıldı. Meclis, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün, '2024 yılı revize ücret tarifesi' maddesini görüşerek kabul etti.

16.05.2024 19:49
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, bu yıl için önceden belirlenen hafriyat depolama ücretlerine yüzde 449'a varan oranda zam yapıldı.

İBB Meclisi mayıs ayı dördüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün, "2024 yılı revize ücret tarifesi" maddesi görüşüldü.

Gündem maddesi kapsamında, 2024 yılı için önceden belirlenen, Fikirtepe ve çevresi için altyapı katılım bedeli, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma, toplama, imha ve depolama fiyatları revize edildi.

Hafriyat toprağının geçici depolanması ücret tarifesinde, metreküp başına 1,72 lira olan ücretin 2,18 lira olması istenen teklifte, hafriyat toprağı ve inşaat, yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi kamyon başına 522 liradan 655 liraya yükseltilmesi teklif edildi.

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının depolanması ücret tarifesi kapsamında, kantarı bulunan depolama sahalarında ton başına depolama ücretinin 38 liradan yüzde 105,26 artırılarak 78 liraya yükseltilmesi istendi.

Depolama sahasına gelen araç cinsinin 5 metreküpe kadar araç başına 135 liradan yüzde 449 artışla 741 lira, 10 metreküpe kadar araç başına 290 liradan yüzde 411,03 artışla 1482 lira, 14 metreküpe kadar araç başına 608 liradan yüzde 241,24 artışla 2 bin 74 lira 80 kuruşa, 14 metreküp üstü araç başına 684 liradan yüzde 225 zamla 2 bin 223 lira olması teklif edildi.

İmar parselinin cephe hizasına rastlayan yol alanının her bir metrekaresi için 11 bin 41 lira 83 kuruş istendi.

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının tekrar kullanılması ve geri kazanılması ücret tarifesinde, geri kazanım için gelen ham madde için metreküp başına 0,88 kuruşun, 1,50 lira olması, tekrar kullanım için projesinde belirtilen metreküp başına 3,43 olan fiyatın 4,34 lira olması talep edildi.

Mecliste bu haliyle oylanan gündem maddesi, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

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